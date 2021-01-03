شرطة دبي تطلق خدمة الإشعار بالحوادث المرورية البليغة والإغلاقات

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن الهدف من الخدمة تحقيق انسيابية الحركة المرورية على مختلف الشوارع في الإمارة، لافتا إلى أن عملية التحول الرقمي في خدمات شرطة دبي تتم وفق خطة منهجية وضعتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي للانتهاء من أتمتة خدمات شرطة دبي بما يتماشى مع استراتيجية القيادة في التحول الرقمي التدريجي، وتحقيق خصائص تسريع الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم بحسب وكالة الانباء الإماراتية.

الخدمة تتيح للجمهور متابعة حالة الطرق الخارجية والداخلية من خلال اشعارهم في حال وقوع حوادث مرورية بليغة وإغلاق للشوارع في المناسبات والاعياد الرسمية، حيث تُرسل الخدمة إشعارات إلى الجمهور بالإغلاقات والحوادث البليغة أولاً بأول.

يوفر تطبيق شرطة دبي المتوفر على منصتي "أبل ستور" و"أندرويد" أفضل مستوى من الخدمات في أي وقت ومكان وبأقل جهد، من ضمنها خدمة الإشعار بالحوادث المرورية البليغة فور وقوعها والإغلاقات التي تتم في شوارع الإمارة. pic.twitter.com/aal1fp9EGG — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) January 3, 2021