أبوظبي: استئناف 6 خدمات للتنقل بالحافلات العامة بين مدن الإمارة

وام / أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، استئناف تشغيل خطوط حافلات النقل العام بين مدن الإمارة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المتعاملين وإعادة جميع خدمات النقل العام إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وذكر المركز أنه بدءاً من يوم غد سيقوم بإعادة تشغيل عدد من الخدمات بين المدن وفق جدول زمني معدل.

وأوضح أن الخدمات التي سيتم استئناف عملها هي الخدمة رقم X90 بين مدينتي أبوظبي والعين، والخدمات التالية العاملة بين مدن منطقة الظفرة ومدينة أبوظبي وهي الخدمة رقم X60,X62,X86,X87,X88.

وأشار مركز النقل المتكامل إلى أنه سيستأنف تلك الخدمات بمعدل رحلتين كحد أدنى في كل اتجاه، وبنسبة 25% من عدد الرحلات السابقة بين المدن لمنطقة الظفرة، وبمعدل 50% من عدد الرحلات السابقة بين المدن لمنطقة العين نظراً لارتفاع الطلب من قبل المستخدمين.

وبيّن المركز أن استئناف تلك الخدمات يمثل المرحلة الأولى من مراحل العودة التدريجية لإعادة خدمات حافلات النقل العام بين المدن إلى العمل بجدول رحلاتها الطبيعي أي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مضيفا أنه سيواصل مراقبة الطلب ومراجعة الرحلات لزيادتها مستقبلا مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على أمن وسلامة مسخدمي وسائل النقل العام.

وفي هذا السياق، أكد المركز حرصه على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام، والتي تشمل تعقيم الحافلات بشكل مستمر ودوري وتخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات إلى نسبة 50% وتطبيق التباعد الجسدي في الحافلات، وإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات أثناء استخدام الحافلات وجميع مرافق محطات الانتظار، مع تركيب مداخل وبوابات لفحص الركاب مزودة بكاميرا حرارية لقياس درجات الحرارة.. وفي نفس الوقت دعا الركاب إلى الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة حرصا على سلامة الجميع.