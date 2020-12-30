“طرق دبي” تعلن مواعيد تقديم خدماتها من الخميس 31 ديسمبر وحتى السبت 2 يناير

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها من يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 وحتى السبت 2 يناير 2021. وتشمل الخدمات مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة “الفحص الفني للمركبات”.

وستغلق مراكز مزودي الخدمة “الفحص الفني للمركبات” (الخميس 31ديسمبر 2020 من الساعة الرابعة والنصف عصراً)، على أن يستأنف الدوام الرسمي السبت 2 يناير 2021 حسب ساعات العمل المعتمدة.

ومراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة من (الخميس 31ديسمبر 2020 وحتى السبت 2 يناير 2021)، على أن يستأنف الدوام الرسمي الدوام الرسمي الأحد 3 يناير 2021 وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو خلال العطلة المذكورة كما يلي:

الخط الأحمر

الخميس (31 ديسمبر 2020) من الساعة 5:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

الجمعة (1 يناير 2021) من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

الخط الأخضر

الخميس (31 ديسمبر 2020) من الساعة 5:30 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

الجمعة (1 يناير 2021) من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

ترام دبي

الخميس (31 ديسمبر 2020) من الساعة 6:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

الجمعة (1 يناير 2021) من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة “باص دبي” (الجمعة 1 يناير 2021) كما يلي:

المحطات الرئيسة

– محطة سوق الذهب: من الساعة 5:32 صباحاً إلى 12:59 صباح اليوم التالي.

– الغبيبة: من الساعة 4:43 صباحاً إلى 12:29 صباح اليوم التالي.

المحطات الفرعية

– السطوة: من الساعة 5:04 صباحاً إلى 11:29 مساءً، والخط (C01) يعمل على مدار الساعة.

– القصيص: من الساعة 5:00 صباحاً إلى 12:08 صباح اليوم التالي.

– القوز الصناعية: من الساعة 5:30 صباحاً إلى 11:35 مساءً.

– محطة جبل علي: من الساعة 5:40 صباحاً إلى 12:51 صباح اليوم التالي.

المحطات المغذية للمترو

الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/برج خليفة، أبوهيل واتصالات من الساعة 5:00 صباحاً إلى 01:10 صباح اليوم التالي. ملاحظة: جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو ستتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو.

وستعمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية (الجمعة 1 يناير 2021) كالتالي:

المحطات الفرعية

– ميدان الاتحاد: من الساعة 5:00 صباحاً إلى 11:55 مساءً.

– محطة مترو اتصالات: من الساعة 10:00 صباحاً إلى 9:51 مساءً.

– محطة مترو أبوهيل: من الساعة 11:40 صباحاً إلى 10:47 مساءً.

المحطات الخارجية

– محطة الجبيل في الشارقة: من الساعة 5:30 صباحاً إلى 11:55 مساءً.

– حتا: من الساعة 6:29 صباحاً إلى 10:41 مساءً.

– عجمان: من الساعة 6:00 صباحاً إلى 11:30 مساءً.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري، (الخميس31 ديسمبر 2020)، كالتالي:

الباص المائي في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، سيعمل من الساعة (10:00 صباحاً إلى 8:00 مساءً). وسيعمل الباص المائي من نفس المحطات (الجمعة 1 يناير 2021) من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 12:00 منتصف الليل.

وستكون مواعيد عمل العبرات، (الخميس31 ديسمبر 2020)، كالتالي:

العبرة التراثية

محطات (سوق دبي القديم – بني ياس) من الساعة 7:00 صباحاً إلى 8:00 مساءً.

(سوق دبي القديم – الفهيدي – السبخة) من الساعة 8:00 صباحاً إلى 8:00 مساءً.

محطات (السيف – بني ياس) من الساعة 7:00 صباحاً إلى 8:00 مساءً.

(الجدّاف – دبي فيستفال مول) من الساعة 7:00 صباحاً إلى 8:00 مساءً.

ستعمل العبرة الكهربائية في القرية العالمية من الساعة 4:00 عصراً إلى 11:00 مساءً.

وستكون مواعيد عمل العبرات، (الجمعة 1 يناير 2021)، كالتالي:

العبرة التراثية

محطات (سوق دبي القديم – بني ياس) من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

(سوق دبي القديم – الفهيدي – السبخة) من الساعة 10:00 إلى 12:00 منتصف الليل.

(السيف – بني ياس) من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

محطة شارع الشيخ زايد ومحطة خور دبي (رحلات ذهاباً وإياباً) من الساعة 4:00 عصراً إلى 11:00 مساءً.

ومحطة (الجدّاف – دبي فيستفال مول) من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

وتعمل العبرة الكهربائية (الجمعة 1 يناير 2021)

في برج خليفة من الساعة 6:00 مساءً إلى 11:00 مساءً.

في القرية العالمية من الساعة 4:00 عصرا إلى 11:00 مساء.

وستكون مواعيد عمل فيري دبي، (الخميس 31 ديسمبر 2020)، كالتالي:

(الغبيبة – قناة دبي المائية – دبي مارينا مول): 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً. وستعمل هذه المحطات (الجمعة 1 يناير 2021) من الساعة 1:00 ظهراً إلى 6:30 مساءً.

فيما ستعمل محطتي (دبي مارينا مول والغبيبة) (رحلات ذهابا وإيابا) (الجمعة 1 يناير 2021) من الساعة 3:00 بعد الظهر إلى 5:00 مساءً.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق(الجمعة 1 يناير 2021) على أن تُستَأنف التعرفة السبت 2 يناير 2021.