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طيران الإمارات تشهد طفرة في حركة السفر مطلع يناير 2021

تشير بيانات الحجوزات إلى أن أعداد المغادرين على متن رحلات طيران الإمارات يومي 2 و 3 يناير ستزيد على 70 ألف مسافر.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
طيران الإمارات تشهد طفرة في حركة السفر مطلع يناير 2021

دبي/ تتأهب طيران الإمارات لخدمة أعداد كبيرة من عملائها المغادرين عبر المبنى 3 بمطار دبي الدولي يومي 2 و3 يناير/كانون الثاني 2021، بالإضافة إلى استقبال دفق حركة القادمين المتواصلة بوتيرة عالية إلى المدينة.

وتشير بيانات الحجوزات إلى أن أعداد المغادرين على رحلات طيران الإمارات خلال اليومين المذكورين ستزيد على 70 ألف مسافر.

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة. وينصح المسافرون باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي. كما ينبغي على زوار دبي والعائدين إليها التحقق من متطلبات الدخول المحددة للركاب من الدولة القادمين منها.

وينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. كما يتوجب عليهم زيارة كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول بطاقة الصعود إلى الطائرة والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

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