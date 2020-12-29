مصر للطيران تعيد إطلاق رحلاتها إلى السعودية و سلطنة عمان اليوم

واشار ببان الشركة إلى أنه :”في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية، تُعلن مصر للطيران عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 “

كما أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سلطنة عمان وأشارت في بيان إنه في ضوء التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أعلنت مصر للطيران عن استئناف رحلاتها بين القاهرة و مسقط حيث تغادر أول رحلة برقم 930 إلى مسقط فى العاشرة مساء اليوم .

ودعت مصر للطيران عملاءها المسافرين من القاهرة إلى مسقط أو المغادرين إلى القاهرة إلى ضرورة إبراز شهادة فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.

في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية، تُعلن مصر للطيران عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 pic.twitter.com/k0yIasa9Tp — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) December 28, 2020

وطالبت العملاء المسافرين إلى مسقط توفير التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد (Covid 19) لمدة شهر واحد.