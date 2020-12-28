الكويت: استئناف الرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية

رويترز/ قال مجلس الوزراء الكويتي في بيان يوم الاثنين إنه قرر عدم تمديد تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بعد يوم الجمعة الأول من يناير كانون الثاني، وسيفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية في اليوم التالي.

كان مكتب الاتصال الحكومي قد قال الأسبوع الماضي إن الكويت علقت كل رحلات الطيران التجاري وأغلقت حدودها البرية والبحرية حتى الأول من يناير كانون الثاني بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار.

وبعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، والذي أكد وزير الصحة خلاله عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في الكويت حتى تاريخه، قرر المجلس عدم تمديد تعليق الرحلات الجوية.

مجلس الوزراء يقرر عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021 كما قرر المجلس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 يناير 2021 الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساءا وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 28, 2020

وقرر أيضاً فتح الحدود البرية والبحرية يوميا اعتباراً من يوم السبت الثاني من يناير كانون الثاني من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء.

وأضاف البيان أنه سوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.