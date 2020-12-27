السعودية: السماح بمغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد

أعلن في السعودية عن السماح بمغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد 27 ديسمبر، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وسيسمح بضوء ذلك لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات لذلك الغرض شرط بقاء طاقم الطائرة فيها لحين إقلاعها للمغادرة وتجنب مخالطة العاملين في المطارات السعودية.

وأشار البيان إلى استثناء الدول التي ظهر فيها الفيروس المتحور من هذا القرار.

هيئة ⁧#الطيران_المدني تعلن عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة. pic.twitter.com/y9T1XldbJ4 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) December 27, 2020