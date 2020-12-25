أبوظبي: بدء الرصد الآلي لمخالفات الهاتف وحزام الأمان

أكدت شرطة أبوظبي أن الرصد الآلي لمخالفات استعمال الهاتف وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة سيبدأ في الاول من يناير 2021م .

ويهدف الرصد الآلي لمخالفات استعمال الهاتف وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة إلى تعزيز مستويات الأمان والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق والسائقين والركاب وزيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة.

ويمكن للكاميرات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تحليل الصور ورصد إذا كان السائق لا يستخدم حزام الأمان أو يستخدم الهاتف. ويعمل النظام على إرسال إشعار للسائقين المخالفين عبر الرسائل النصية القصيرة تحثهم على تصحيح السلوك في وقته أثناء القيادة.