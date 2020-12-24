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استئناف تشغيل خطين للحافلات بين دبي والشارقة

(الطرق والمواصلات) تستأنف تشغيل خطين للحافلات بين دبي والشارقة 27 ديسمبر الجاري

محرر في الموقع by محرر في الموقع
استئناف تشغيل خطين للحافلات بين دبي والشارقة

تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، تشغيل خطين للحافلات عبر المدن لنقل الركاب بين الإمارتين يوم الأحد 27 ديسمبر الجاري.     

الخط الأول هو (E306)، وتنطلق حافلات هذا الخط من محطة حافلات الغبيبة في دبي لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة مروراً بالمسار المخصص للحافلات في الممزر وبزمن تقاطر كل (20) دقيقة.، وستعمل على هذا الخط (6) حافلات ذوات الطابقين. أما الخط الثاني فهو (E307)، وستعمل على هذا الخط (6) حافلات ذوات الطابقين، وتنطلق حافلات الخط من محطة حافلات ديرة ستي سنتر في دبي لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة مروراً بشارع الاتحاد وبزمن تقاطر كل (20) دقيقة. ويُقَدّر العدد اليومي للركاب في كل خط (1500) راكب.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في الـ 27 من ديسمبر الجاري كذلك تعديل مسار خطين من خطوط الحافلات عبر المدن وهما (E307A) و(E400) ليمرا عبر المسار المخصص للحافلات في الممزر بدلاً من المرور بشارع الاتحاد.

وتحرص الهيئة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطلب من جميع ركاب الحافلات العامة داخل إمارة دبي وركاب الحافلات عبر المدن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة ومنها التباعد الشخصي والحرص على ارتداء الكمامات لتجنب انتشار الفيروس للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع في الدولة.

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