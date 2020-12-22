الاتحاد للطيران تستأنف الرحلات إلى اسطنبول

وتنطلق الرحلات يومي الجمعة والاحد صباحا من أبو ظبي فيما تقلع من اسطنبول مساء.

وفي هذه المناسبة، تحدّث مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران قائلاً “مع استئناف الاتحاد لرحلاتها تدريجياً على شبكة وجهاتها العالمية، فإننا نتطلع لاستئناف خدماتنا إلى إسطنبول. وتحرص الاتحاد توفير بيئة سفر سليمة وصحية طيلة رحلة المسافر. خلال الأشهر القليلة الماضية، اغتنمت الشركة كل فرصة ممكنة لتحسين عملياتها، بما في ذلك توفير فحص فيروس كورونا المستجد مجاناً للضيوف المسافرين من دولة الإمارات بالإضافة إلى التأمين الصحي لجميع المسافرين.”

وتنصح الشركة المسافرين الراغبين بحجز رحلاتهم، زيارة موقع الشركة www.etihad.com للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية.

وتنوه الشركة أنه يطلب من الضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 96 ساعة قبل موعد الانطلاق من أبوظبي، أو من مطار الرحلة الأساسية في حال كانوا يسافرون عبر أبوظبي.

في الإمارات، يمكن لجميع المسافرين على متن رحلات الاتحاد الخضوع للفحوصات المجانية قبل 48 إلى 96 ساعة قبل موعد السفر مع مركز لمركز لايف ميديكل دياغنوستك سنتر (Life Dx). كما يمكن للمسافرين في درجة الأعمال والدرجة الأولى اختيار إجراء الفحص في منازلهم. يمكن حجز موعد لإجراء الفحوص على الموقع التالي Life Dx.

ودعماً لاستئناف المزيد من الرحلات الدولية من أبوظبي وإليها وعبرها، تطبّق الاتحاد للطيران برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها، ويشمل ذلك فريق “سفراء الاتحاد للصحة والسلامة” الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران والذي يضم أفرادًا مدربين خصيصاً لتوفير الرعاية والمعلومات الصحية الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال.