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إغلاق مطار الكويت والمنافذ الحدودية البرية والبحرية

تعليق الرحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إغلاق مطار الكويت والمنافذ الحدودية البرية والبحرية

رويترز-التاريخ: 21 ديسمبر 2020- قال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم على تويتر إن بلاده قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين وحتى نهاية يوم الجمعة أول يناير المقبل.

ولم يحدد المزرم سبب الإغلاق، لكن سعد العتيبي الناطق باسم إدارة الطيران المدني قال في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي “بناء على قرار مجلس الوزراء في دولة الكويت الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف أنه سيتم مراجعة القرار مستقبلا “على ضوء ما يستجد من أمور”.

واستثنت الكويت من هذا الحظر طائرات الشحن.

واتخذت دول أخرى إجراءات مشابهة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت في بريطانيا.

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