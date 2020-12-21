دبي: إطلاق أول خدمة اشتراك خاص بالسكوتر الكهربائي في الشرق الأوسط

أطلقت فينيكس، الشركة المشغلة لخدمات التنقل الخفيف التي تم افتتاحها مؤخراً، خدمة الاشتراك الخاص بالسكوترات الكهربائية في دبي وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بغية تمكين الأفراد من الاستفادة من الإمكانيات الحضرية ودفع المجتمعات نحو الأمام.

وقد أطلقت الشركة خدمة الاشتراك الخاص “MyFENIX” رسمياً في دبي لتمكين المستخدمين من الاستفادة من سكوتر فينيكس الإلكتروني الخاص بهم مقابل رسوم أسبوعية أو شهرية ميسورة التكلفة. وتشمل باقة الاشتراك الخاص جولات غير محدودة، وإمكانية استخدام التطبيق الذكي لفتح قفل السكوتر وتحديد موقعه، وصيانة مجانية للسكوتر، وخدمة استبدال السكوتر بدون عناء في أقل من 24 ساعة.

وفي هذا السياق، علّق جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس، قائلاً: “في فينيكس، نهدف إلى تزويد المستخدمين بمجموعة من خدمات التنقل الخفيف التي تلبي احتياجاتهم اليومية على أفضل وجه وتطلق العنان لإمكاناتهم الحضرية. لقد سبق وشغّلنا السكوترات الكهربائية في جميع أنحاء دبي، والآن مع خدمة “MyFENIX” أصبح لدى المستخدمين خيار آخر بأسعار معقولة يزيح عن عاتقهم عناء دفع آلاف الدراهم لشراء سكوتر قد لا يستخدمونه أو قد يتعطّل بسبب تدني الجودة. “MyFENIX” هي أول خدمة اشتراك في التنقل الخفيف في المنطقة، تتضمّن تأميناً على كل جولة، وخدمة وصيانة مجانية، وترقيات سنوية للسكوتر، وإمكانية فتح القفل عبر التطبيق ذكي. هذه المزايا كلها غير متاحة اليوم لمشتري السكوتر. نحن فخورون بتعزيز خدمة السكوتر المشتركة في المنطقة من خلال هذا العرض الشامل الأول من نوعه في دبي”.

وتوفر خدمة “MyFENIX” تأمينًا مجانياً للمستخدمين في كل جولة، بالإضافة إلى ترقيات مجانية للسكوتر كل عام وإمكانية إلغاء الاشتراك مجانًا في أي وقت. كذلك، بإمكان الزوار والمقيمين في دبي تحديد موقع سكوتراتهم الإلكترونية الخاصة ومراقبة مستويات البطارية وإقفال / فتح القفل الرقمي عبر تطبيق FENIX للهاتف المحمول.

وقد تم إطلاق خدمة “MyFENIX” في دبي التي تعتبر رابع مدينة تشغيلية للشركة في المنطقة وثالث إمارة تشغيلية في الإمارات العربية المتحدة. وبعد إطلاقها الناجح في إمارتي أبوظبي ورأس الخيمة في نوفمبر 2020، أصبحت السكوترات الكهربائية متاحة الآن في ثمانية مجتمعات، بما في ذلك الكورنيش، والدانة، والبطين، وجزيرة الريم، وجزيرة المارية في أبوظبي، وجزيرة المرجان، وكورنيش القواسم، والحمراء في رأس الخيمة. وتخطط الشركة لتعزيز توسعها المستقبلي عبر كافة الإمارات في المستقبل القريب.