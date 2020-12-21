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سلطنة عمان: منع الدخول والخروج إلى السلطنة ابتداءً من صباحِ غدٍ

اللجنة العليا تقرر منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها ابتداءً من صباحِ غدٍ

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عمان: منع الدخول والخروج إلى السلطنة ابتداءً من صباحِ غدٍ

أشارت وكالة الأنباء  العمانيةإلى أن  اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) عقدت اليوم
اجتماعًا برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخليّة رئيس اللجنة، تدارست فيه ما أعلنت عنه السلطات في عددٍ من الدول من
ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ووقايةً لأفراد المجتمع من شدّة عدواها وسرعة انتشارها. 

فقد قررت اللجنة منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق
مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباحِ
يوم غدٍ الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 م ولمدة أسبوع.

وتستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات، وستستمر اللجنة
في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19)،
وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.
  يأتي ذلك في إطار الانعقاد المستمر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل
مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) وانطلاقًا من
دورها في حماية سائر أفراد المجتمع من انتشار هذا الفيروس.

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