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روسيا: اختبار أول طائرة ركاب بمحركات محلية الصنع

اختبرت روسيا يوم الثلاثاء طائرة ركاب جديدة بمحركات محلية الصنع للمرة الأولى منذ الحقبة السوفيتية، وذلك في بداية ما تأمل أن يكون إحياء لصناعة الطيران المدني لديها بهدف منافسة بوينج وإيرباص.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
روسيا: اختبار أول طائرة ركاب بمحركات محلية الصنع

رويترز/ أقلعت الطائرة (إم.سي-21) المتوسطة المدى من مطار في سيبيريا تدفعها محركات (بي.دي-14) المروحية التوربينية المصنوعة في روسيا،وكانت الطائرة قد حلقت لأول مرة في مايو أيار عام 2017 لكن بمحركات أمريكية الصنع.

واستغرقت الرحلة ساعة و25 دقيقة، نفذت الطائرة خلالها سلسلة اختبارات طيران، وتم التحقق من تشغيل محرك الطاقة، واستقرارها وإمكانية التحكم بها، وعمل أنظمة الطائرة.

والطائرة (إم.سي-21) من صنع شركة إركوت التابعة لشركة الطائرات المتحدة بينما تولت شركة المحركات المتحدة صنع المحركات. وتملك الأغلبية في تلك الشركات جميعاً شركة روستك لصناعات الفضاء والدفاع المملوكة للدولة.

وكان الاتحاد السوفيتي يصنع أغلب طائرات الركاب التي يستخدمها هو والدول الحليفة له. لكن بعد انهيار الشيوعية، أوقفت شركات الطيران إلى حد بعيد أساطيلها من طائرات توبوليف وإليوشن واعتمدت على طائرات من إنتاج بوينج وإيرباص.

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