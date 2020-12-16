روسيا: اختبار أول طائرة ركاب بمحركات محلية الصنع

رويترز/ أقلعت الطائرة (إم.سي-21) المتوسطة المدى من مطار في سيبيريا تدفعها محركات (بي.دي-14) المروحية التوربينية المصنوعة في روسيا،وكانت الطائرة قد حلقت لأول مرة في مايو أيار عام 2017 لكن بمحركات أمريكية الصنع.

واستغرقت الرحلة ساعة و25 دقيقة، نفذت الطائرة خلالها سلسلة اختبارات طيران، وتم التحقق من تشغيل محرك الطاقة، واستقرارها وإمكانية التحكم بها، وعمل أنظمة الطائرة.

Russian aviation takes another step towards independence with the maiden flight of the Irkut MC-21-310 aircraft MORE: https://t.co/FkhrbDgwZ8https://t.co/FkhrbDgwZ8 pic.twitter.com/ECsO6ZYiYQ — RT (@RT_com) December 15, 2020

والطائرة (إم.سي-21) من صنع شركة إركوت التابعة لشركة الطائرات المتحدة بينما تولت شركة المحركات المتحدة صنع المحركات. وتملك الأغلبية في تلك الشركات جميعاً شركة روستك لصناعات الفضاء والدفاع المملوكة للدولة.

وكان الاتحاد السوفيتي يصنع أغلب طائرات الركاب التي يستخدمها هو والدول الحليفة له. لكن بعد انهيار الشيوعية، أوقفت شركات الطيران إلى حد بعيد أساطيلها من طائرات توبوليف وإليوشن واعتمدت على طائرات من إنتاج بوينج وإيرباص.