روسيا: اختبار أول طائرة ركاب بمحركات محلية الصنع

رويترز/ أقلعت الطائرة (إم.سي-21) المتوسطة المدى من مطار في سيبيريا تدفعها محركات (بي.دي-14) المروحية التوربينية المصنوعة في روسيا،وكانت الطائرة قد حلقت لأول مرة في مايو أيار عام 2017 لكن بمحركات أمريكية الصنع.

واستغرقت الرحلة ساعة و25 دقيقة، نفذت الطائرة خلالها سلسلة اختبارات طيران، وتم التحقق من تشغيل محرك الطاقة، واستقرارها وإمكانية التحكم بها، وعمل أنظمة الطائرة.

Russian aviation takes another step towards independence with the maiden flight of the Irkut MC-21-310 aircraft

