العراق يعيد الرحلات إلى المانيا والدنمارك

اعلن وزير النقل ناصر الشبلي، عودة الرحلات الجوية الى المانيا والدنمارك غدا الثلاثاء، فيما رجح تسلم العراق طائرتين جديدتين من شركة ايرباص خلال عام 2021.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الاسطول العراقي لا بئس به، حيث يتكون من 31 طائرة، لافتا الى ان هناك عقدا مبرما مع شركة ايرباص ، ومن المؤمل ان يستلم العراق طائرتين جديدتين خلال العام المقبل.

واضاف، ان الوزارة أبرمت عقدا مع احدى الشركات الاوروبية لاستئجار طائرة وتم استحصال الموافقات اللازمة بذلك.

وتابع، انه “من المحتمل ان تبدأ الرحلات الجوية في 15 من الشهر الحالي، الى الدنمارك والمانيا وتحديدا الى كوبنهاكن وفرانكفورت وبرلين”.