طيران الإمارات تستأنف خدمة إسطنبول

وتعكف طيران الإمارات على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، بالتوازي مع عودة الثقة بالسفر وارتفاع الطلب، وتوفر لعملائها تجربة سفر آمنة وممتعة. وتعتمد الناقلة تدابير سلامة ومعايير نظافة صارمة عبر جميع نقاط الاتصال خصوصاً مع إعادة توفير منتجاتها وخدماتها المتميزة في الأجواء وعلى الأرض.

ومع إضافة إسطنبول، يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات إلى 31 مدينة في أوروبا ما يتيح للعملاء إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة وسهولة إلى وجهات عالمية مع توقف قصير في دبي. وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 121” مطار دبي الدولي في تمام الساعة 2:20 بعد الظهر لتهبط في إسطنبول في تمام الساعة 4:20 عصراً، فيما تغادر رحلة العودة “ئي كيه 122” إسطنبول في تمام الساعة 8:05 مساءً، لتصل دبي في تمام الساعة 1:20 من صباح اليوم التالي.

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى إسطنبول بطائرات البوينج 777-300ER. ويمكن حجز الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أوعن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات.

وتشارك طيران الإمارات أيضاً مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في عرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت لجميع عملاء طيران الإمارات الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير (شباط) 2021. وتقدم دائرة السياحة والتسويق التجاري وطيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة لليلة واحدة مجاناً، بينما يحظى مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإقامة ليلتين مجاناً في فندق جي دبليو ماريوت العصري، الذي يتميز بردهة تسوق ويقع قريباً من مناطق الجذب السياحي، مثل مول دبي وبرج خليفة وأوبرا دبي.