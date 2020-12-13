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الكويت توافق على عودة رحلات الطيران مع مصر

الكويت (رويترز) – قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي يوم السبت إن سلطات الطيران المدني الكويتية أبلغت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

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الكويت توافق على عودة رحلات الطيران مع مصر

وأكد العتيبي لرويترز أن “هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات سفر الجالية المصرية الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر”.

وقال إن إجراءات السفر “ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار كوفيد-19”.

ولم يحدد موعدا محددا لبدء هذه الرحلات.

ويوجد بالكويت جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بنحو 700 ألف نسمة، وهي الثانية بعد الجالية الهندية.

وكانت الكويت حظرت رحلات الطيران التجاري بينها وبين أكثر من 30 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران والهند، تعتبرها مصدر خطر كبير لتفشي وباء كورونا.

ومنذ توقف الرحلات المباشرة بين الكويت ومصر، لجأ كثير من المسافرين إلى رحلات الترانزيت عبر بلد ثالث، الأمر الذي رفع كلفة الرحلات بشكل مبالغ فيه.

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