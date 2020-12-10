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الشارقة تمنع المقاهي والمطاعم من تقديم الخدمة للزبائن في السيارات المتوقفة

الشارقة في 9 ديسمبر/ وام / أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توجيه كافة المنشآت الغذائية العاملة في المدينة بالتوقف نهائياً عن تقديم الخدمة للعملاء في السيارات المتوقفة بشكل مخالف في مواقف مخصصة لفئات معينة من أفراد المجتمع أو المتوقفة بصورة معرقلة لحركة السير

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الشارقة تمنع المقاهي والمطاعم من تقديم الخدمة للزبائن في السيارات المتوقفة

 

وأكدت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن قسم رقابة الأغذية وجه كافة المنشآت الغذائية بالتوقف عن تقديم الخدمات للعملاء في السيارات المتوقفة بصورة مخالفة معرقلة لحركة السير أو في مواقف مخصصة لفئات معينة وذلك من خلال نشر إعلانات وضح من خلالها أهمية الالتزام بهذا التوجيه والتنبيه إلى ما سيتم اتخاه من إجراءات جزائية بحق المخالفين.. مشيرة إلى قيام المفتشين بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن إدارة المواقف العامة تقوم بدورها بالتفتيش الدوري لرصد كل من يسيء استخدام المواقف العامة في مدينة الشارقة كالوقوف في المواقف المخصصة لبعض الفئات أو المحجوزة للمحلات دون الاستفادة من خدمة المحل نفسه أو الوقوف خلف المركبات بصورة معرقلة لحركة السير .. مشيراً إلى أن فرق التفتيش ترصد هذه السلوكيات وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها ويتم عرضها خلال الفعاليات والمبادرات المختلفة بهدف توعية الجمهور.

وأوضح أن البلدية وفرت خدمة حجز المواقف للمنشآت التجارية للتسهيل على العملاء وفق مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تحددها البلدية من خلال إدارة المواقف العامة حيث يتم تقديم طلب من قبل المتعامل صاحب المنشأة لعملية الحجز ويقوم فريق من إدارة المواقف العامة بمعاينة الموقع ومدى ملائمته لمعاير عملية تخصيص الموقف مثل الازدحام على الموقع وحركة المرور ومساحة المحل وأعداد المواقف المتوفرة في الموقع وفي حال تطابقت المعايير يتم منح المنشاة الموافقة على حجز المواقف المطلوبة لاستكمال باقي الإجراءات واستخراج التصريح.

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