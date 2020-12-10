طيران الإمارات تقدّم إقامة فندقية لليلة وليلتين مجانا لجميع زوار دبي

تطلق طيران الإمارات حملة عالمية للمسافرين إلى دبي من جميع أنحاء العالم مع عرضٍ مميز يشمل إقامة مجانية في دبي. يحصل جميع المسافرين على متن طيران الإمارات والقادمين إلى دبي على إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت ماركي الفاخر. وفيما يستفيد المسافرون على متن الدرجة السياحية من إقامة لمدة ليلة مجاناً، يحظى مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإقامة ليلتين مجاناً، ويسري العرض لغاية 28 فبراير 2021.

تأتي هذه الحملة العالمية للمساهمة في ترويج دبي كوجهةً مفتوحةً وآمنة أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال. وتشمل الحملة، التي ستتواصل طوال موسم الشتاء، إعلانات مباشرة وشراكات رئيسة لتزويد المسافرين بقيمة إضافية ومعلومات وافية.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: “دبي واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبيةً، ونحن نرى اهتماماً قوياً ونمواً في الحجوزات إلى دبي من جميع محطات شبكة خطوطنا، وخصوصاً من أوروبا. ونهدف من خلال حملتنا الجديدة إلى إحياء الشغف والإقبال على السفر ووضع دبي في مقدمة خيارات الناس في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن وجهة شتوية متميزة”.

كما توفّر طيران الإمارات للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، خيار إجراء اختبار PCR مجاناً عند الوصول.

واستأنفت طيران الإمارات حتى الآن تشغيل رحلات الركاب إلى 100 وجهة في أنحاء العالم. إقامة مجانية في أحد أفخم فنادق دبي للقادمين على متن طيران الإمارات

وسوف تعرض حملة طيران الإمارات الإعلانية عبر مختلف القنوات، مناطق الجذب المتنوعة في دبي لأولئك الذين يتوقون لقضاء عطلة شتوية. وتنطلق الحملة بدايةً في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسة عبر التلفزيون والإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.وسوف تنشئ طيران على emirates.com صفحات مخصصة لحملتها، لكي تتيح للمسافرين الاطلاع بسهولة على أحدث المعلومات حول السفر إلى دبي، بما في ذلك متطلبات الدخول وكيفية الاستمتاع بالتجارب الداخلية والخارجية في دبي مع الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة.

وتواصل طيران الإمارات ريادتها على مستوى الصناعة العالمية فيما يتعلق بتزويد العملاء بدعم السفر والضمان. وبالإضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة الحيوية في كل مراحل السفر، فإن طيران الإمارات هي الناقلة الأولى والوحيدة التي تقدم لجميع عملائها تأمين السفر متعدد المخاطر والتغطية الطبية لـ”كوفيد-19″ من دون أي تكلفة إضافية.

وتسهيلاً على الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد وفرت لهم دبي الآن خيار إجراء اختبار PCR لـ”كوفيد-19″ مجاناً عند الوصول، ما يتيح لهم على الفور مباشرة الاستمتاع بعطلتهم الشتوية في دبي.