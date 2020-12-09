دول ترحب بالمصابين سابقا بكورونا المستجد وتعفيهم من العزل الصحي

بدأت بعض الدول باعتماد الاصابة السابقة بفيروس كورونا المستجد بمثابة جواز سفر لدخولها مثل أيسلندا وهنغاريا ودول أخرى ستنضم إلى هذا العرف الجديد.

ترحب العديد من الدول بالأشخاص الذين يمكنهم إثبات إصابتهم سابقا -ضمن الستة أشهر الماضية، بكورونا المستجد، وكل ما عليهم هو ابراز نتائج اختبار إيجابية لإثبات ذلك للحصول على إعفاء من الحجر الصحي.

يأتي ذلك مع تزايد الأدلة على أن التعافي من كوفيد -19 يوفر مستوى من المناعة لدى معظم الناس ، وتتطلع العديد من البلدان إلى إعادة تنشيط التجارة والسياحة من خلال فتح الحدود لأي شخص يمكنه إثبات أنه مصاب بفيروس كوفيد -19 ولم يعد يفعل ذلك. هذه هي الخطوة التي أصبحت بمثابة حصانة لحرية السفر.

ونقلت سي إن إن أن أيسلندا ستعلن قريبًا أن أي شخص تعافى من كورونا المستجد سيُسمح له قريبًا بتخطي متطلبات الحجر الصحي في البلاد، وتشير إلى أن الطبيبة المسؤولة عن دراسة شملت أكثر من 30000 شخص يعانون من حالات خفيفة إلى متوسطة من كوفيد 19. التي نُشرت في أكتوبر، وجدت أن أكثر من 90٪ من الناس المصابين بعد شفائهم أصبح لديهم أجسام مضادة كافية لقتل الفيروس لعدة أشهر بعد الإصابة ، وربما لفترة أطول.

ويتوجب على جميع زوار أيسلندا حاليًا إجراء اختبار مجاني عند الوصول ، والالتزام بالعزل الذاتي لمدة 4-5 أيام ، ثم إجراء اختبار كوفيد مجددا، حيث ستسمح لهم النتيجة السلبية بالخروج و اعتبارًا من غدا، 10 كانون الأول (ديسمبر) ، يمكن للزوار الذين يمكنهم إثبات تعافيهم خلال الأشهر الستة الماضية تخطي الحجر الصحي.

وأصبحت هنغاريا، أشد الدول صرامة على حدودها (أسلاك كهربائية وسياسة صارمة ضد المهاجرين) ترحب أيضًا بأي شخص أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه. ولا يسمح حتى اليوم للمسافر القادم من النمسا المجاورة للدخول إلا في حال اثباته أنه أصيب وتعافى من كوفيد-19.

وتجري أيسلندا محادثات مع دول الشمال بما في ذلك فنلندا والنرويج والسويد للاتفاق على شروط مماثلة للزوار الذين تعافوا من كوفيد -19.

يأتي ذلك بعد نتائج دراسة أجريت على 30 ألف شخص أن أكثر من 90٪ ممن تعافوا ، احتفظوا بأجسام مضادة كافية لمنع حدوث عدوى ثانية.

ومع اشتداد عمليات التطعيم ، تدرس شركات الطيران والحكومات ومسؤولو السياحة الخيارات العديدة لـ ما يسمى “جوازات السفر المناعة”.

ويتم اعتماد تطبيقات وسجلات إلكترونية لتكون بمثابة وثائق رسمية عن صحة المسافر واصابته وتلقيه جرعات اللقاح أو حالات تعافيه عبر العديد من التطبيقات الجديدة التي يقوم مسؤولو قطاع السفر بمشاركتها ضمن بيانات المسافرين ، وسيتمكن المسافرون من إتاحة وصول هذه البيانات الصحية إلى سلطات الحدود للتأكد منها.

وهناك حاليا تنافس بين هذه التطبيقات مثل تطبيق كومن باس CommonPass وتطبيقات من أياتا وأخرى من المنتدى الاقتصادي العالمي مما يصعب توحيد هذه الجهود لتبسيط السفر.