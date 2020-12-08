أبوظبي : بوابات التعرفة المرورية اعتباراً من شهر يناير

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي أنه على جميع السائقين في أبوظبي والذين يزورون الإماراة التسجيل في نظام التعرفة المرورية درب قبل يناير القادم، عبر: darb.itc.gov.ae

تبلغ تكلفة تفعيل النظام 100 درهم، 50 درهماً منها ستكون على شكل رصيد.

وستكون رسوم العبور تحت هذه البوابات 4 دراهم، وذلك من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً إلى 9 صباحاً، ومن الساعة 5 مساءً إلى 7 مساءً.

أمّا في باقي أوقات اليوم وفي أيام الجمعة وأيام العطل الرسمية، لن يتم احتساب أي رسوم.

علما أنه لن تتجاوز الرسوم 16 درهماً للمركبة الواحدة، أي لن يحتسب أكثر من 16 درهماً، بعد تجاوز هذه القيمة.

كما تم تحديد سقوف شهرية على مركبات الأفراد، وهي 200 درهم للسيارة الأولى و150 درهماً للسيارة الثانية و100 درهم عن كلّ سيارة إضافية.

توجد بوابات التعرفة المرورية على الجسور الأربعة الرئيسية لأبوظبي: جسر الشيخ زايد، جسر الشيخ خليفة بن زايد، جسر المقطع وجسر مصفح.

يعلن مركز النقل المتكامل عن تفعيل نظام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي "درب" عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية من وإلى جزيرة أبوظبي: جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح اعتباراً من 2 يناير 2021. pic.twitter.com/PlFZzOGzAm — "ITC" مركز النقل المتكامل (@ITCAbuDhabi) December 8, 2020

وتشمل المركبات المعفاة، مركبات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني والحافلات العامة ومركبات الأجرة العامة والمركبات المقطورة ومركبات الشرطة والحافلات المدرسية والدراجات .

تقدّم طلبات الإعفاء عبر موقع أو تطبيق درب علما أنه سيتم إعفاء كبار المواطنين والمواطنين المتقاعدين والمواطنين ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم.، و يقول المركز إن تعفيل البوابات يأتي لتعزيز انسيابية حركة الطرق وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة.

مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي يدعو أصحاب المركبات للتسجيل في نظام التعرفة المرورية "درب" وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، من خلال الموقع الالكتروني https://t.co/mNhf2FN0xt أو عبر تطبيق "درب" ، مع الاستعداد لتفعيل نظام التعرفة في 2 يناير 2021. pic.twitter.com/Popx5XzRs0 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 8, 2020