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أبوظبي : بوابات التعرفة المرورية اعتباراً من شهر يناير

مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي يدعو السائقين للتسجيل في نظام درب الذي يدخل حيّز التنفيذ في أبوظبي يوم 2 يناير 2021

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبوظبي : بوابات التعرفة المرورية اعتباراً من شهر يناير
للتسجيل يمكن استخدام الموقع أو عبر تطبيق "درب" للهواتف الذكية ((App Store | Google Play | AppGallery.

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي أنه على جميع السائقين في أبوظبي والذين يزورون الإماراة التسجيل في نظام التعرفة المرورية درب قبل يناير القادم، عبر: darb.itc.gov.ae

تبلغ تكلفة تفعيل النظام 100 درهم، 50 درهماً منها ستكون على شكل رصيد.

وستكون رسوم العبور تحت هذه البوابات 4 دراهم، وذلك من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً إلى 9 صباحاً، ومن الساعة 5 مساءً إلى 7 مساءً.

أمّا في باقي أوقات اليوم وفي أيام الجمعة وأيام العطل الرسمية، لن يتم احتساب أي رسوم.

علما أنه لن تتجاوز الرسوم 16 درهماً للمركبة الواحدة، أي لن يحتسب أكثر من 16 درهماً،  بعد تجاوز هذه القيمة.

كما تم تحديد سقوف شهرية على مركبات الأفراد، وهي 200 درهم للسيارة الأولى و150 درهماً للسيارة الثانية و100 درهم عن كلّ سيارة إضافية.

توجد بوابات التعرفة المرورية على الجسور الأربعة الرئيسية لأبوظبي: جسر الشيخ زايد، جسر الشيخ خليفة بن زايد، جسر المقطع وجسر مصفح.

وتشمل المركبات المعفاة، مركبات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني والحافلات العامة ومركبات الأجرة العامة والمركبات المقطورة ومركبات الشرطة والحافلات المدرسية والدراجات .

تقدّم طلبات الإعفاء عبر موقع أو تطبيق درب علما أنه سيتم إعفاء كبار المواطنين والمواطنين المتقاعدين والمواطنين ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم.، و يقول المركز إن تعفيل البوابات يأتي لتعزيز انسيابية حركة الطرق وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة.

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