طيران الإمارات تستقبل 3 طائرات إيرباص عملاقة

ووصلت الطائرة، التي عملت بمزيج من الوقود التقليدي ووقود الطيران المستدام إلى دبي في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأول (السبت 5 ديسمبر). ومن المقرر أن تتسلم الناقلة طائرتي A380 أخريين خلال الشهر الجاري، تتضمن إحداهما منتج الدرجة السياحية الممتازة المنتظر.

وأصبحت الطائرة A380، منذ بدء دخولها الخدمة قبل 12 عاماً، جوهرة أسطول طيران الإمارات والمفضلة لدى العملاء عبر العالم، حيث توفر لهم تجربة سفر لا تضاهى بمنتجاتها المتميزة، مثل حمّام الشاور سبا والصالون الجوي.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تأسر خيال العملاء، حيث يحرص الكثيرون منهم على حجز سفرهم عليها للاستمتاع بالرحابة والهدوء والراحة في كل مقصورة. وقد أعادت الناقلة مؤخراً توفير منتجاتها المتميزة على متن العملاقة بعد أن زاوجت بين تقديم تجربة عالية خلال الوباء والتدابير الاحترازية التي تعطي الأولوية لصحة ورفاه الركاب.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “الطائرة A380 قصة نجاح لطيران الإمارات، ويتجلى ذلك في الاهتمام القوي من العملاء في جميع محطاتنا التي نخدمها بهذا الطراز. وقد ساعدتنا العملاقة على تلبية متطلبات العملاء بكفاءة في المطارات ذات السعة المحدودة وكذلك على الخطوط الرئيسة، ما يوفر الدعم لرحلاتنا الطويلة عبر مركزنا الرئيس. والأهم من ذلك، أننا تمكنّا، بفضل رحابة هذه الطائرة وتقنياتها الحديثة، من تقديم مفاهيم جديدة أحدثت ثورة في عالم الطيران. ونحن نتطلع الآن إلى تقديم تجربة الدرجة السياحية الممتازة، التي ستظهر لأول مرة على متن طائرة A380 في القريب العاجل، وسوف نواصل الاستثمار في تجربة منتجنا العالمي، وستظل هذه الطائرة جوهرة أسطولنا دخولاً إلى العقد المقبل، وسوف نعيد تشغيلها إلى مزيد من المحطات مع عودة الطلب على السفر إلى سابق عهده”.

وتخدم طائرات الإمارات A380 حالياً كلاً من القاهرة وعمّان وباريس ولندن وجوانزو ومانشستر وموسكو، وقد تم تعزيز الخدمة مؤخراً إلى لندن هيثرو بطائرات A380 لتصل إلى أربع رحلات يومياً، بالإضافة إلى رحلة يومية إلى موسكو. وتستخدم طيران الإمارات الطائرة ذات الطابقين كـ”ناقلة شحن صغيرة” في عمليات تشارتر لنقل البضائع التي تمسّ الحاجة إليها عبر شبكتها العالمية.

وعملت أحدث طائرات الإمارات A380 في رحلة وصولها إلى دبي بمزيج من وقود الطائرات التقليدي ووقود الطيران المستدام SAF. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها ناقلة وقود طيران مستدام لتشغيل طائرة A380. وقد تم إنتاج هذا الوقود الحيوي في فنلندا من زيت الطهي المستخدم.

وعلق السير تيم على التزام طيران الإمارات بالحد من بصمتها البيئية بقوله: “الاستدامة على جدول أعمالنا دائماً. ونحن نراقب عن كثب أحدث المستجدات في وقود الطيران المستدام، ونتطلع إلى أن يتم إنتاجه على نطاق واسع وبتكلفة مناسبة. لقد عملت أحدث طائراتنا A380 خلال رحلتها الأولى إلى دبي جزئياً بوقود طيران مستدام، وهذه خطوة إيجابية نحو تقليل إجمالي انبعاثات أسطولنا”.