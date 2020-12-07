تحديات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

برزت العديد من التحديات أمام قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية جراء جائحة كوفيد-19، ووفقاً للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام، فإن جائحة كوفيد-19 قد قلصت من سعة الشحن الجوي العالمي بشكل كبير بسبب قيود السفر وتوقف أنشطة العديد من شركات الطيران. وقد اضطرت الحكومات من فرض الإغلاق الكامل وإغلاق الحدود ضمن التدابير والخطوات الاحترازية لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره. لكن في الوقت نفسه كان هناك حاجة كبيرة إلى نقل المعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية (PPE) مثل أقنعة الوجه ومعقمات الأيدي وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها إلى العاملين في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي والمجتمعات المحتاجة.

وقد حرصت فرق العمل لدينا على بذل أقصى ما في وسعها لنقل البضائع الأساسية وتلبية احتياجات عملائنا مثل شحن المواد الغذائية والمعدات التقنية وغيرها. وقد نجحنا في ضمان سعة الشحن من خلال شركائنا من شركات الطيران، كما بدأنا خدمة تسيير طائرات مخصصة ” UbuntuConnect” لنقل البضائع من الصين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

يركز المحور الثالث في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على الاستفادة من الموقع المملكة الاستراتيجي وتحويلها إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية. غني عن القول بأن المملكة تقع وسط ممرات مائية عالمية رئيسية، مما يجعلها حلقة وصل للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حرصت المملكة على تكثيف استثماراتها في البنى التحتية مثل تحديث الميناء وتطوير خطوط السكك الحديدية وتوسيع المطارات، مما كان له بالغ الأثر في نمو قطاع الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تقلل عمليات تطوير السكك الحديدية من اعتماد المملكة على الطرق كوسيلة نقل أساسية، فضلاً عن أنها ستسهم في خفض الوقت المستغرق في نقل البضائع بين السواحل؛ ويتوقع أن يؤدي ربط البنى التحتية للسكك الحديدية بالميناء إلى نقل البضائع عبر أكثر من وسيلة. وفي الوقت نفسه، فإن المملكة تركز بشكل كبير على دفع أجندة التحول الرقمي لاختصار العمليات اللوجستية التقليدية والروتينية وتبسيط العمليات الجمركية بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتسهيل تدفق البضائع.

ومثل غيره من القطاعات، فإن قطاع الخدمات اللوجستية يشهد حالياً انخفاضاً في انشطته بسبب جائحة كوفيد-19. لكن رغم كل تلك التحديات، فإن دي إتش إل غلوبال فورورادنغ مازالت ملتزمة بتلبية متطلبات القطاع وتوفير الدعم اللازم بشتى الطرق. وبفضل تواجدنا الواسع ومحفظتنا الشاملة للحلول اللوجستية، استطعنا أن نحقق معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام 2020، الأمر الذي عزز قوتنا وأدائنا مقارنة بالشركات الأخرى، ومكّنا من تجاوز المعوقات وخدمة عملائنا وتلبية احتياجاتهم.

وأثرت جائحة كوفيد-19 على حجم الطلب على البضائع في عدد من القطاعات في المملكة العربية السعودية مثل التصنيع، الذي شهد انخفاضًا حادًا في الإنتاج، وفي الوقت نفسه شهد قطاع استيراد منتجات التجزئة انخفاضاً غير مسبوق بسبب إغلاق متاجر التجزئة على نطاق واسع وفرض القيود على السفر. وبالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في الطلب على الأغذية ومعدات الوقاية الشخصية والمنتجات الطبية، كانت هناك أيضًا زيادة في الطلب على معدات تكنولوجيا المعلومات، لا سيما مع تطبيق نظام العمل من المنزل. ورغم القيود الكبيرة على رحلات الركاب والتي اثرت بدورها على سعة الشحن، إلا أننا تمكنا من إيجاد الحلول المناسبة من خلال الاعتماد على شبكتنا العالمية، واستئجار طائرات كاملة وجزئية لتلبية متطلبات عملائنا. على سبيل المثال، أطلقنا رحلات مخصصة لنقل معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية من الصين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا عبر دبي حتى في ذروة أزمة سعة الشحن ما بين شهري أبريل ويوليو.

تعد المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً ناشئاً في العالم وأحد أبرز الوجهات التي تستقطب الاستثمارات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط. وحتما فإن الموقع الاستراتيجي للمملكة كنقطة وصل بين القارات الثلاثة آسيا وأوروبا وأفريقيا سيسهم في تطور القطاع اللوجستي، فهي لا تبعد سوى بضع ساعات عن مناطق كثيرة حول العالم.

علاوة على ذلك، فإن موانئ المملكة العربية السعودية تستقبل أكثر من 90 % من التجارة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر و 30 % من التجارة البحرية المتجهة إلى شرق أفريقيا، ويعد ميناء الملك عبد الله حاليًا أحد أسرع الموانئ نموًا والأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية على مستوى المنطقة.

لا شك بأن استثمارات المملكة العربية السعودية الكبيرة في المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية قد ارست معايير مميزة في مجال البنى التحتية وهي معايير أساسية لدعم كفاءة القطاع اللوجستي، وقد صنفها البنك الدولي في المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط. جدير بالذكر أن كل هذه المقومات قد ساهمت في تعزيز مكانة المملكة كمركز مميز للخدمات اللوجستية. ومن مكانتها المميزة في تمكين التجارة، فإن دي إتش إل تلتزم بربط عملائها من خلال شبكتها العالمية لتلبية احتياجات ودعم انشطتهم.

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، أنشأت المملكة العربية السعودية مركزاً سعودياً للخدمات اللوجستية لدعم نمو القطاع وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. ولتحقيق رؤيتها، أطلقت المملكة برنامج لوجستي يركز على تحسين العمليات وتعزيز البنى التحتية وتعديل القوانين للارتقاء بالطاقات اللوجستية والمضي قدماً.

ومن خلال كل تلك الخطوات السديدة ستتمكن المملكة العربية السعودية من تحقيق أهدافها وخفض الوقت والكلفة، فضلاً عن زيادة اللوائح الخاصة باستيراد السلع والبضائع من خلال إعادة صياغة الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على الميكنة. في حين تركز المبادرات الأخرى على التحول الرقمي للقطاع وتطوير البنى التحتية لقطاع النقل وتوسيع مرافق الشحن الجوي وتحديث القوانين واللوائح اللوجستية وفقاً للمعايير الدولية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ونحن بدورنا ندعم كل هذه التطورات الإيجابية في القطاع. ومن خلال تعزيز تواجدنا في المملكة، استطعنا زيادة نقاط الاتصال مع عملائنا، الذين يحرصون على مواكبة زخم هذا النمو.

وعلى الرغم من حجم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية هذه الجائحة لم تتضح بعد، إلا أن القيادة السعودية قد اتخذت إجراءات صارمة للاستجابة لهذه الجائحة داخل المملكة ومساعدة الدول التي لا تمتلك بني تحتية صحية قوية. على سبيل المثال، تعهدت المملكة بدفع مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم منظمة الصحة العالمية لاتخاذ إجراءات صحية عاجلة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

كما تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ كبير لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من أجل محاربة هذه الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، قادت المملكة العربية السعودية منتدى مجموعة العشرين، الذي تبرع بأكثر من 7 تريليونات دولار أمريكي للاقتصاد العالمي لدعم الأعمال التجارية والحد من فقدان الوظائف بسبب هذه الجائحة.

وتماشيًا مع استراتيجية دي إتش إل 2025 والرامية إلى “ترسيخ التميز في العالم الرقمي”، فقد عمدنا إلى تحديد 4 توجهات رئيسية ستؤثر على قطاع الخدمات اللوجستية وهي الرقمنة والاستدامة والتجارة الإلكترونية والعولمة.

نحن على ثقة تامة بأن الرقمنة ستحسن من عمليات الشحن بالنسبة للشاحنين ووكلاء الشحن على حد السواء؛ خاصة مع استمرار تفشي وباء كوفيد- 19 وما نمر به من أوقات عصيبة وغموض. من هنا فقد أطلقنا مؤخرًا myDHLi المنصة الوحيدة المتكاملة عبر الإنترنت والتي تتيح لعملاء الشحن سهولة الوصول إلى الخدمات والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالشحنات وادارتها. كما أصبحت Saloodo المنصة الرقمية لحلول الشحن البري متاحة الآن في المنطقة، وهي ستوفر المزيد من الشفافية وميزة الاطلاع على وضع الشحنات في الوقت الحقيقي وترفع مستوى كفاءة شبكة الطرق الإقليمية التقليدية والمجزأة. وقد أكملنا أيضًا إطلاق نظام إدارة النقل الخاص بنا ” CargoWise One “، الذي يربط العملاء بشبكة النقل الجوي والبحري لشركة دي إتش إل، لتوفير تجربة أفضل من حيث سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

وبالإضافة إلى الرقمنة، فإننا مستمرون في تسخير قدراتنا وامكاناتنا اللوجستية الأساسية لتعزيز العولمة وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية.

في العام الماضي، أنشأنا مكتبًا جديدًا في المملكة العربية السعودية، لتقديم خدمة أفضل لعملائنا الذين لديهم مصالح تجارية في المنطقة. وقد حققنا نموًا جيدًا، لا سيما في قطاع الأدوية، وما زلنا ملتزمين بتعزيز خدماتنا هنا، وربط عملائنا بشبكة دي اتش إل العالمية.