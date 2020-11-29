طرق دبي تحدد ساعات خدماتها خلال عطلة اليوم الوطني الـ 49 ويوم الشهيد

ستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020)، على أن يستأنف الدوام الرسمي السبت 5 ديسمبر 2020. ومراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة من (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020)، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 6 ديسمبر 2020 وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو خلال العطلة المذكورة كما يلي: الخط الأحمر من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الخط الأخضر من الساعة 5:30 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. وسيعمل ترام دبي من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي) فقط ليومي (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الأربعاء 2 ديسمبر 2020)، خلال العطلة المذكورة كما يلي: المحطات الرئيسة وتشمل محطة سوق الذهب من الساعة 4:25 صباحا إلى 12:29 صباح اليوم التالي، والغبيبة من الساعة 4:14 صباحا إلى 12:58 صباح اليوم التالي، والمحطات الفرعية وتشمل السطوة من الساعة 4:45 صباحا إلى 11:00 مساء، والخط (C01) يعمل على مدار الساعة،، والقصيص من الساعة 4:31 صباحا إلى 12:08 صباح اليوم التالي، والقوز الصناعية من الساعة 5:05 صباحا إلى 11:35 مساء، ومحطة جبل علي من الساعة 4:58 صباحا إلى 11:30 مساء. والمحطات المغذية للمترو وتشمل الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/برج خليفة، أبوهيل واتصالات من الساعة 5:00 صباحا إلى 01:10 صباح اليوم التالي.

ملاحظة: جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو ستتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو. وستعمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كالتالي، المحطات الفرعية: ميدان الاتحاد من الساعة 4:25 صباحا إلى 11:00 مساء، محطة مترو اتصالات من الساعة 5:00 صباحا إلى 11:00 مساء، محطة مترو أبوهيل من الساعة 6:00 صباحا إلى 11:00 مساء.

المحطات الخارجية: محطة الجبيل في الشارقة من الساعة 5:30 صباحا إلى 11:30 مساء، حتا من الساعة 5:30 صباحا إلى 9:30 مساء وعجمان من الساعة 5:15 صباحا إلى 11:00 مساء.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020) كالتالي: الباص المائي في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، سيعمل من الساعة (12:00 ظهرا إلى 12:00 منتصف الليل).

وستكون مواعيد عمل العبرات، في العطلة المذكورة كالتالي: العبرة التراثية في محطات (سوق دبي القديم – بني ياس) (السيف – بني ياس) من الساعة 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي. ومحطات (شارع الشيخ زايد، رحلات ذهابا وإيابا) و(سوق دبي القديم – بني ياس – سوق ديرة القديم – السبخة – الفهيدي – السيف، رحلات ذهابا وإيابا) من الساعة 4:00 مساء إلى 11:00 مساء. ومحطات (سوق ديرة القديم – السبخة – الفهيدي) من الساعة 10:00 صباحا إلى 12:30 صباح اليوم التالي. ومحطة الجداف – دبي فستيفال مول 8:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل.

وستكون مواعيد عمل فيري دبي كالتالي، (الغبيبة – قناة دبي المائية – دبي مارينا مول): 11:00 صباحا، 1:00 ظهرا و6:30 مساء. ومحطة مارينا مول (رحلات ذهابا وإيابا): الساعة 5:00 مساء ومحطة الغبيبة (رحلات ذهابا وإيابا): الساعة 5:00 مساء. ومحطة قناة دبي المائية إلى محطة دبي مارينا مول 1:50 ظهراً و7:20 مساء، ومحطة قناة دبي المائية إلى محطة الغبيبة 2:05 ظهراً و7:35 مساء.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020)