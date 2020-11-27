مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة ركاب

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي صباح اليوم الجمعة ) 27 نوفمبر( أول رحلة ركاب مجدولة من شركة “سبايس جيت للطيران”، في خطوة تؤشر لبدء مرحلة جديدة من العمليات بالنسبة للمطار، وتؤسس لحقبة جديدة من التعاون بين الجانبين. ففي حوالي الساعة 01:00 من صباح اليوم هبطت طائرة رحلة “سبايس جيت” رقم “أس.جي 160” (SG 160) قادمة من مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، حيث تم استقبالها بالطريقة التقليدية للرحلات الجديدة من خلال رش الماء على شكل قوس فوقها بواسطة سيارتي إطفاء وذلك أثناء توجهها إلى مكان وقوفها.

وقد حظي ركاب طائرة “سبايس جيت” طراز بوينغ 800-737″ (Boeing 737-800) باستقبال متميز وحفاوة كبيرة حيث تم وضع سجادة حمراء أثناء توجههم إلى مبنى المطار، بالإضافة إلى هدايا رمزية وتذكارية لكل مسافر مقدمة من السوق الحرة بمطار رأس الخيمة ، كما تمت دعوة الجميع للمشاركة في تقطيع قالب حلوى احتفالاً بهذا المناسبة.

وتضمنت قائمة كبار الشخصيات الذين تواجدوا في المطار لحضور وصول الرحلة كلا من شري أوتام تشاند، قنصل الشؤون المجتمعية في القنصلية العامة للهند في دبي؛ وسانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، و”سبايس جيت”، والشركات الهندية في قطاعات التجارة والصناعة والأعمال في دولة الإمارات.

وفي حديثهم خلال الحدث، أكد المسؤولون الحاضرين أهمية الرحلة، حيث من المقرر أن تربط الدفعة الأولى من خدمات “سبايس جيت” المسافرين في الإمارات بـ 28 وجهة في الهند عبر مطار دلهي، مع إضافة المزيد من المدن تدريجياً خلال الأشهر والأسابيع المقبلة. كما تم تسليط الضوء على حزمة من المزايا التي توفرها الخدمة الجديدة ومنها تعزيز التعاون الاقتصادي الناجم عن بدء تشغيل الرحلات بين مجتمعات الأعمال في كل من الهند ورأس الخيمة.

وفي هذا السياق، قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي: “نحن في دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة سعداء ومتحمسون بوصول أولى رحلات “سبايس جيت” إلى مطار رأس الخيمة الدولي. ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة الجديدة ستفتح طرقاً جديدة لنا للتعاون مع السوق الهندي الذي يعد أحد أكبر أسواقنا. إن إتاحة فرصة الربط مع أكثر من 28 وجهة في الهند عبر دلهي سيحفز طلب المسافرين، ويوفر تسهيلات في تنقل المقيمين في دولة الإمارات، ويعزز السياحة الدولية. وكما قال جيري كروفورد، أحد عشاق الطيران الأمريكيين: “بالنسبة لمعظم الناس، السماء هي الحد الأقصى. أم بالنسبة لمحبي الطيران فالسماء هي موطنهم.”

ومن جهته، قال الدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي: تتمتع الهند والإمارات بعلاقة قوية، علاقة تم بناؤها على مدى قرون من التجارة والأعمال بحكم القرب الجغرافي، ومن ثم تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة. وتتضح أهمية علاقاتنا من حجم التبادل التجاري بيننا، ومن حقيقة أننا أحد أكبر الشركاء التجاريين لبعضنا البعض، ووجود حرية كاملة في حركة نقل البضائع والخدمات والأشخاص بين بلدينا. وتتطلب هذه العلاقات وجود شبكة سفر شاملة لربطنا بشكل كامل ولتلبية احتياجات ما يقارب من 3.3 مليون هندي يقيمون الآن في الإمارات. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ مطار رأس الخيمة الدولي وشركة “سبايس جيت” على هذا الإنجاز، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على دعمه الاستثنائي لتعزيز وتعميق العلاقة بين الهند والإمارات. ونحن على ثقة بأن جدول رحلات “سبايس جيت” الجديد سيكون مفيداً جداً في تعزيز التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين وتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا”.