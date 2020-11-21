محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية تمدد تأشيرات زيارة المرور في المملكة .. من 48 إلى 96 ساعة

أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل فقرة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تمدد تأشيرات زيارة المرور في المملكة .. من 48 إلى 96 ساعة

وأوضح التعديل أن تأشيرة المرور للزيارة سواء برا أو بحرا أو جوا تعطى لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال فيما إذا أراد البقاء لمدة 96 ساعة فسيكون الرسم المقدر لها هو 300 ريال.

وتحت عنوان “مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور” ذكرت الصحيفة صدور قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، لتمديد فترة هذه الفئة من التأشيرات.

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