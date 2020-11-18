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السماح لطائرات بوينغ 737 ماكس بالطيران مجددا

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) سمحت الولايات المتحدة الأربعاء لطائرات “737 ماكس” من صنع شركة بوينغ بالطيران مجددا بعد منعها اثر حادثين تسببا بمقتل 346 شخصا في غضون خمسة أشهر.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السماح لطائرات بوينغ 737 ماكس بالطيران مجددا

لكن ينبغي إجراء تعديلات عدة على الطائرات قبل أن توضع في الخدمة إذ أوضحت هيئة الطيران المدني الأميركية الناظمة للملاحة الجوية في الولايات المتحدة في بيانها الأربعاء أنه ما زال عليها الموافقة على التدريب الضروري للطيارين قبل أي رحلة لهذه الطائرات في الأجواء الأميركية.

إلا أن شركة “أميريكان ايرلاينز” قررت تسيير رحلة نهاية كانون الاول/ديسمبر.وينبغي على شركات الطيران أيضا إجراء أعمال الصيانة على الطائرات الرابضة في المطارات منذ أكثر من 20 شهرا. أما الطائرات المخزنة لدى بوينغ فينبغي ان تخضع لفحص من قبل مفتش للهيئة قبل أن ترسل إلى الزبائن.

إلا أن هذه الطائرة التي كانت محرك مبيعات بوينغ قبل هذه المشكلة، لن تستأنف رحلاتها فورا. فقد قررت هيئات الطيران المدني في دول أخرى إصدار ترخيصات خاصة بها أيضا.

وقالت شركة بوينغ في بيان إن القرار يشكل “محطة مهمة” مؤكدة أنها تعمل مع الهيئات الناظمة في العالم بأسره لوضع الطائرات في الخدمة سريعا.

وتعود هذه الطائرة إلى قطاع ضربته أزمة كوفيد-19 في الصميم مع شركات طيران مستنفذة ماليا وحركة ملاحة شبه مشلولة. وقد خسرت “بيونغ” 393 طلبية في الأشهر العشرة الأولى من السنة.

ولدى شركة بوينغ ومقرها في سياتل 450 طائرة جاهزة ستتمكن الآن من تسليمها لتحسين ماليتها.

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