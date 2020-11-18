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العربية للطيران أبوظبي تدشن رحلاتها إلى مسقط

أعلنت “العربية للطيران أبوظبي”، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن اطلاق رحلاتها من أبوظبي إلى العاصمة العمانية مسقط.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العربية للطيران أبوظبي تدشن رحلاتها إلى مسقط

وتسيير العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتان منتظمتان اسبوعياً مما يوفر للعملاء خيار جديد وملائم يتميز بمبدء القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين. 
ويظهر جدول الرحلات إلى مسقط، اعتباراً من 16 نوفمبر 2020 ، أن الرحلات تسير يومي الأثنين والجمعة 

(المواعيد بالتوقيت المحلي)

يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي و مسقط عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وكانت العربية للطيران أبوظبي، وهي أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة ومقرها العاصمة الإماراتية، قد دشنت باكورة رحلاتها منتصف يوليو الماضي من بوابة مصر.

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