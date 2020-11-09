نجاح تجربة نقل الركاب عبر “هايبرلوب” بدعم موانئ دبي العالمية

دخلت شركة فيرجن هايبرلوب التاريخ اليوم مع نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة “هايبرلوب”. وتعتبر موانئ دبي العالمية، المزود العالمي للخدمات اللوجستية الذكية والتي تتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، من أبرز المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي اليوم حيث استثمرت ملايين الدولارات في جهود الأبحاث والتطوير لتقنية هايبرلوب.

وكان سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة ڤيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، قد شهد اختبار نقل الركاب في لاس ڤيجاس بولاية نيڤادا الأمريكية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة ڤيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية بهذه المناسبة: “من دواعي سروري بالفعل أن أكون شاهداً على صناعة التاريخ أمام عيني، ورؤية ظهور أول نمط جديد للنقل الجماعي منذ أكثر من 100 عام. ولطالما كان لديّ إيمان كبير بإمكانات فريق ڤيرجن هايبرلوب لتحويل هذه التكنولوجيا إلى نظام آمن، وقد نجحنا في تحقيق ذلك في تجربة اليوم، واقتربنا خطوة أخرى نحو عصر جديد في عالم النقل المستدام وفائق السرعة للأشخاص والبضائع”.

بدعم من شركة موانئ #دبي العالمية، حققت شركة "ڤيرجن هايبرلوب" انجازاً تاريخياً مع نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة "هايبرلوب"، المشروع المستقبلي الواعد الذي سيشكل مع اكتماله نقلة غير مسبوقة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم.@DP_World@virginhyperloop pic.twitter.com/jKWbxpytVL — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 9, 2020

وأضاف قائلاً: “موانئ دبي العالمية وإمارة دبي في طليعة الابتكار التكنولوجي في مجال النقل والخدمات اللوجستية. ونظراً للتغيرات الكثيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، أردنا المشاركة في دعم إمكانات هذا النمط الجديد للنقل والذي يسمح بربط مختلف الأسواق والاقتصادات والمحافظة على تدفق التجارة والمساعدة في بناء المرحلة التالية من حركة الاقتصاد العالمي بهدف تسريع النمو”.

وسوف يمهد هذا الانجاز التاريخي مع المراحل المتقدمة التي تمت في مركز هايبرلوب للاعتماد، الطريق أمام اعتماد أنظمة هايبرلوب حول العالم، مايمثل خطوة جوهرية نحو تطبيق المشاريع التجارية، بما في ذلك المشاريع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان جوش جيجل، الرئيس التقني والشريك المؤسس، وسارة لوشيان، مدير تجربة الركاب، أول من خاض هذه التجربة واستقل هذه الوسيلة الجديدة للنقل. وأجري الاختبار في موقع “ديڤلووب” للاختبارات التابع لشركة ڤيرجن هايبرلوب لمسافة 500 متر في لاس فيجاس بولاية نيڤادا. وكانت الشركة قد أجرت أكثر من 400 اختبار سابق بدون ركاب.

من جهته قال جوش جيجل، الرئيس التقني والشريك المؤسس في ڤيرجن هايبرلوب: “عندما بدأنا العمل في مرآب منذ أكثر من 6 سنوات، كان الهدف تغيير نمط نقل الركاب. واليوم، اتخذنا خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الحلم، ليس حلمي وحدي ولكنه حلم الجميع الذي يوحّد ملايين الأشخاص حول العالم من أجل تحقيق هذا الطموح”.

وقام الركاب برحلتهم الأولى على متن مركبة XP-2 التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي صممتها مجموعة بيارك آنجلز، وقد راعت في تصميمها سلامة الركاب وراحتهم. وفي حين أن المركبات في مرحلة الإنتاج ستكون أكبر لتتسع لـ 28 راكباً، فقد صُممت المركبة التجريبية ذات المقعدين لإثبات أن الركاب يمكنهم فعلياً التنقل بأمان في مركبة هايبرلوب.