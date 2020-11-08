دبي: 50 قطار جديد لخدمة إكسبو وتحسين مستوى خدمات المترو

وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة أجرت العديد من التحسينات على التصميم الداخلي للقطارات الجديدة لتوفير راحة أكثر للركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية للعربات، حيث خصصت العربة الأخيرة للنساء والأطفال، وبقي جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت باقي العربات للدرجة الفضية.

ويسهم هذا التوزيع في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بنسبة 8%، بحيث تزيد سعة القطار من 643 راكباً إلى 696 راكباً، وتشمل التحسينات أيضاً تصاميم جديدة للمقابض والإضاءة، واستخدام شاشات العرض الرقمية الحديثة للإعلانات، إضافة إلى وضع خريطة ديناميكية مضاءة لخط المترو ومحطاته، واستخدام نظام الإضاءة الحديثة «LED» الموفر للطاقة، وتعديل تصميم المنطقة المخصصة للأمتعة، بحيث يُمكن استخدامها لوقوف الركاب، وخيار توزيع المقاعد على جانبي القطار، وزيادة عرض الممر بين العربات كما روعي فيها ملاءمتها لأصحاب الهمم، وسهولة وسرعة دخول وخروج الركاب، مشيراً إلى الإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات كما هو حالياً في عربات مترو دبي، وذلك حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي، باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.

بالفيديو: اكتمال وصول 50 قطاراً جديداً لمترو دبي والتي وزعت على مرآبي المترو في الراشدية وجبل علي، وتجري الهيئة حالياً الفحص التشغيلي التجريبي للقطارات على مسار 2020 على الخط الأحمر لمترو دبي. #هيئة_الطرق_و_المواصلات pic.twitter.com/1f0hNxzFpr — RTA (@rta_dubai) November 7, 2020

وتوزعت القطارات الجديدة على مرآبي المترو في الراشدية وجبل علي، وتجري الهيئة حالياً الفحص التشغيلي التجريبي للقطارات على مسار 2020 على الخط الأحمر لمترو دبي.