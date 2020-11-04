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الكويت قد توقف حركة الطيران التجاري تحسبا من موجة ثانية من كورونا المستجد

الحكومة الكويتية تنظر في اقتراحات منها تعليق الطيران التجاري من الكويت وإليها إضافة إلى قيود صارمة أخرى تشمل الانشطة التجارية لكبح مخاطر موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت قد توقف حركة الطيران التجاري تحسبا من موجة ثانية من كورونا المستجد

كتب زكريا محمد في صحيفة القبس أن مجلس الوزراء درس حزمة توصيات تقدم بها وزير الصحة د. باسل الصباح، في حال استمرار الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 6 إلى 10 أسابيع. وتضمنت توصيات الوزير فرض حظر تجول جزئي في البلاد من 9 مساءً إلى 4 صباحاً لمدة أسبوعين، وتعليق الطيران التجاري من الكويت وإليها إضافة إلى قيود صارمة أخرى تشمل الانشطة التجارية.

  وأكد وزير الصحة في شرح أمام مجلس الوزراء أن المؤشرات توضح زيادة أعداد الحالات بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق، مشيراً إلى أن فرض الحظر الكلي في البلاد أدى إلى انخفاض في أعداد الحالات بمعدل أكثر من %40.

ويجري تقييم الوضع الراهن مع احتمال تبني توصيات وزير الصحة في حال استمرار الزيادة في عدد الحالات بعد 6 إلى 10 أسابيع.

 

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