فلاي دبي تحلق برحلات منتظمة إلى المالديف

منذ أن أعلنت الشركة عن خطها الجديد، شهدت طلبًا متزايدًا على الرحلات إلى جزر المالديف، ونتيجة لذلك ستتحول رحلاتها الى يومية، خلال فترة ذروة العطلة الموسمية ، من 17 ديسمبر 2020 وحتى 18 يناير 2021. بالإضافة إلى ذلك، تصل ساعة طيران من دبي إلى ماليه في وقت مناسب لتوفير ربط ملائم لمواصلة السفر بالطائرة المائية.

وتعد جزر المالديف احدى الوجهات الشهيرة بشواطئها الخلابة لمن يبحثون عن عطلة هادئة ومنعزلة ومياه فيروزية جميلة للحركة والنشاط.

وتماشياً مع إرشادات السياحة الآمنة الشاملة الخاصة بكوفيد-19 وبرنامج الشهادة الصحية الصادر عن وزارة السياحة المالديفية، تتبع جميع المنتجعات ال ـ156 الواقعة في الجزيرة تدابير الحماية، مما يضمن سلامة السياح والموظفين.

وعبر شبكتها، تواصل فلاي دبي زيادة وتيرة الرحلات إلى عدد من وجهاتها. واعتبارًا من 29 أكتوبر، ستقوم فلاي دبي بتشغيل أربع رحلات أسبوعيًا إلى سراييفو، وهي وجهة شهيرة تتميز بالطبيعة الخلابة والتراث المعماري المعماري المدهش. واعتبارًا من 22 أكتوبر، كما زادت رحلات الناقلة إلى مدينة النجف العراقية إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا، وستزيد الرحلات إلى أربيل إلى ست رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 09 نوفمبر، مما يوفر ربطا ملائما عبر مطار دبي الذي يعد مركزا عالميا للطيران. كما تشغل فلاي دبي رحلتين أسبوعياً إلى زنجبار، وهي توفر ملاذاً استوائياً يشتهر بجمالها الطبيعي برحلة مدتها خمس ساعات ونصف فقط من دبي.

وتعليقًا على تنامي شبكة فلاي دبي، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “رأينا في البداية ركابنا يسافرون لرؤية عائلاتهم وأصدقائهم. ومع انفتاح المزيد من البلدان على السياحة، نشهد الآن المزيد من الركاب يسافرون لقضاء وقت الفراغ للاستمتاع بأول عطلة لهم في العام. في حين غيّر الوباء طريقة سفرنا، يمكننا أن نطمئن إلى أن تدابير السلامة المتخذة في المطار وعلى متن رحلاتنا وفي الوجهة توفر بيئة آمنة للسفر مرة أخرى براحة بال. “

طرحت فلاي دبي مؤخرًا تامينا مجانيا جديدًا ضد كوفيد-19 لتشجيع المزيد من الناس على السفر براحة البال مع عناية كاملة طوال الرحلة.

سيحصل الركاب الذين يحجزون مع فلاي دبي للسفر حتى 30 نوفمبر 2020 تلقائيًا على هذا التامين المجاني لتغطية كوفيد-19. لتوفر الخدمة الجديدة ضمانا للنفقات الصحية للمسافرين وتكاليف الحجر الصحي إذا تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 أثناء رحلتهم.

وفي الإمارات، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة ان ام سي واستر للرعاية الصحية لتوفير فحص PCR بأسعار خاصة لمسافري الناقلة. للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة، يجب أن يقدم المسافر حجز مؤكد وصالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.

اعادت فلاي دبي تصميم رحلة مسافريها لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب، ويتوفر المزيد من المعلومات على موقع flydubai.com. يتعين على المسافرين التأكد من الاطلاع على اللوائح الصادرة عن موقع اياتا للسفر IATA Travel Centre طوال رحلتهم واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. تتوفر معلومات عن التدابير المعمول بها في جزر المالديف على الموقع الإلكتروني: https://visitmaldives.com/en/border-reopening-guide