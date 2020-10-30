دبي: بتقنيات الذكاء الاصطناعي، 970 مخالفة استخدام الهاتف و 179 مخالفة لعبور المشاة

أشار ضابط مسؤول في شرطة دبي أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي حررت بواسطة نظام التحليل الآلي 113 ألفاً و580 مخالفة مرورية دون تدخل بشري خلال 9 أشهر من العام الجاري.

وأكد العقيد محمد كرم مدير إدارة التقنيات المرورية، أن المشروع يتمثل في الترحيل الآلي لعملية معالجة وإدخال وترحيل مخالفات أجهزة الضبط التقني دون تدخل بشري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عرض نظام مراقبة أماكن عبور المشاة الحديث، وذلك عبر جهاز تقني يتكون من عدة كاميرات وحساسات وإشارة ضوئية تقوم بمراقبة منطقة عبور المشاة ومع اقتراب المشاة إلى منطقة العبور يقوم الجهاز بتحويل الضوء الخاص بالإشارة الضوئية من الأخضر إلى الأحمر، مشيراً إلى أنه تم تركيب جهاز تجريبي ونتج عنه تحرير 179 مخالفة لعبور المشاة.

وسجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي انخفاضاً في الإحصاءات المرورية في دبي خلال 9 أشهر من العام الجاري، إذ انخفضت أعداد الحوادث المرورية بنسبة 46%، وانخفضت الإصابات البسيطة بنسبة 47.4%، والاصابات المتوسطة بنسبة 43.1% والاصابات البليغة بنسبة 10.2%، إضافة إلى انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 132 حالة إلى 76 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

كما سجلت الإدارة العامة للمرور 262 ألفاً و940 مخالفة مرورية خطرة خلال 9 أشهر من العام الجاري، إذ تنوعت المخالفات بين قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وعدم التزام المركبات الخفيفة بخط السير الالزامي، والانحراف المفاجئ بالمركبة، وعدم صلاحية اطارات المركبة أثناء السير، وعدم التزام المركبات الثقيلة بخط السير الالزامي، ونقل ركاب زيادة عن المقرر في وسائل الحافلات الصغيرة “الميني باص”، وقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة، ودخول الطريق دون التأكد من خلوه، والتجاوز من ناحية كتف الطريق، وعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، وعدم التزام سائقي المركبات بعلامات وارشادات المرور، وعبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، إضافة إلى وقوف وسط الطريق دون مُبرر.

جاء استعراض نتائج الإحصائيات، خلال تفقد الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، للإدارة العامة للمرور ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد خادم بن سرور مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد جمعة سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش وعدد من الضباط.

وأثنى الفريق المري على إنجازات الإدارة، والمشاريع المستقبلية لها، مؤكداً أهمية العمل ضمن خطط استراتيجية ومستقبلية واضحة وتسخير كافة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا وتطويعها، والاستفادة منها في تطوير منظومة العمل واستدامتها، مشيراً إلى أن أهمية تأهيل خبراء في مختلف التخصصات المرورية والاسهام في رسم خطة لاستشراف المستقبل لتحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.