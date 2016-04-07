الاتحاد للطيران تعلن عن تخفيضات على أسعار تذاكر السفر في درجة رجال الأعمال مع وفورات كبيرة تصل لـ 50%

تقدم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفورات تصل إلى 50 في المائة على أسعار تذاكر السفر على متن رحلاتها في درجة رجال الأعمال الحائزة على جوائز، بما يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة سفر متميزة إلى وجهات حيوية في جميع أنحاء العالم على متن طائرات الشركة.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يتوافر العرض، الذي يسري من 7 ولغاية 13 أبريل/نيسان، على امتداد مجموعة واسعة من الأسواق تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأستراليا، والبحرين، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، وأيرلندا، وإيطاليا، وكوريا، والكويت، والبر الصيني الرئيسي، وعُمان، وباكستان، والفلبين وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وسويسرا، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ومع تحديد مواعيد السفر خلال الفترة الواقعة بين 15 أبريل/نيسان و12 ديسمبر/كانون الأول، يصبح بإمكان الضيوف الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة للتخطيط لرحلات عمل أو لعطلة لا تنسى. ويمكن لأعضاء برنامج المسافر الدائم التابع للشركة “ضيف الاتحاد” كسب أميال ضيف الاتحاد على الأسعار الترويجية.

ومع فوزها مؤخراً بلقب “شركة طيران العام” من قبل مجلة إير ترانسبورت وورلد، وتتويجها بلقب “شركة الطيران الرائدة عالمياً” للعام السابع على التوالي في إطار جوائز السفر العالمي، تعزز الاتحاد للطيران مكانتها كواحدة من شركات الطيران المفضلة لدى المسافرين على مستوى العالم.

وقال داني بارانجر، نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران “تمثل هذه العروض الرائعة فرصة مثالية لحجز رحلات مميزة. ونأمل أن تؤدي الوفورات المبهرة التي نقدمها إلى تشجيع المسافرين الذين لم يسبق لهم تجربة خدمات درجة رجال الأعمال المبتكرة على متن رحلاتنا لرؤية العالم من منظور جديد عبر شركة الطيران الرائدة عالمياً”.

وقال البيان إن كافة الضيوف في درجة رجال الأعمال على متن جميع رحلات الاتحاد للطيران يتمتعون بتجارب سفر ممتازة حائزة على الجوائز. كما يحظى الضيوف بخدمات مديري الأطعمة والمشروبات على متن الطائرة، الذين تم اختيارهم من نخبة من المطاعم والمنشآت السياحية حول العالم والذين يشرفون على خدمة “تناول الطعام في أي وقت” التي تتيح للضيوف تناول الطعام وقتما يشاؤون من مجموعة شاملة من الأصناف بالإضافة إلى قائمة الوجبات الخفيفة. وبالإضافة إلى ذلك، يستمتع الضيوف بمستويات فائقة من الراحة يوفرها المقعد القابل للتعديل ليصبح سريراً منبسطاً بالكامل، مع إمكانية الوصول المباشر لممرات الطائرة على متن طائرات الاتحاد للطيران عريضة البدن.

أما على الأرض، فيمكن للضيوف الاستمتاع بخدمة صالات الانتظار التابعة للشركة في المطارات في أكثر من أربعين وجهة حول العالم. وتضم صالة الانتظار للدرجات الممتازة في أبوظبي خدمات مركز سيكس سنسز سبا وصالون الأناقة للحلاقة من الاتحاد، وكلاهما يقدّم باقة واسعة من الخدمات.

ويتاح للضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة إمكانية إتمام إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية في مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الموجود بمطار أبوظبي الدولي، بما يتيح لهم الوصول إلى وجهتهم في الولايات المتحدة كمسافرين محليين، وبالتالي تفادي إجراءات الهجرة المطولة لدى وصولهم.

ويمكن إجراء الحجز لكافة عروض التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للشركة: etihad.com، أو عبر زيارة مكاتب الاتحاد للطيران المحلية أو من خلال وكيل السفر المحلي.

الأسعار من أبوظبي:

الوجهة سعر تذكرة درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً (بالدرهم الإماراتي)

لندن 9490

بانكوك 5940

ميونخ 8990

نيويورك 11355

باريس 8840

جدّة 4370

إسطنبول 4850

بيروت 3520