مجموعة الطيار للسفر السعودية تستكمل إجراءات شراء 30% من ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري

(رويترز) – قالت مجموعة الطيار للسفر السعودية في بيان اليوم الاثنين إنها استكملت جميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء 30 بالمئة من شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري.

وقال البيان الذي نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية “تم استكمال نقل ملكية ما نسبته 30% من رأس مال شركة ذاخر لصالح المجموعة بتوقيع اتفاقية الشركاء وتم تعديل السجل التجاري ليعكس الزيادة في رأس مال المجموعة ليصبح 2.096 مليار ريال”.

وأضاف البيان “تم إيداع الأسهم الجديدة البالغة 9.65 مليون سهم في المحافظ الاستثمارية لكل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) وشركة عبدالله حمد المشعل وأولاده القابضة (المشعل) بالتساوي”.

وكانت “الطيار” أعلنت في أغسطس/آب الماضي أنها أبرمت اتفاقا بقيمة 669.856 مليون ريال لشراء حصة 25 بالمئة في شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري مقابل إصدار أسهم جديدة عبر زيادة رأس المال ثم أعلنت في يناير/كانون الثاني تعديل الاتفاق لزيادة الحصة التي سيتم الاستحواذ عليها.

وبموجب الاتفاقية باعت شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتان ما نسبته 30 بالمئة – بواقع 15 بالمئة لكل منهما – لمجموعة الطيار مقابل إصدار 9.650 مليون سهم جديد لهما كأسهم عوض صفقة الاستحواذ.

وتم ذلك عبر زيادة رأس مال مجموعة الطيار 4.82 بالمئة إلى 2.096 مليار ريال من ملياري ريال. وتم تحديد قيمة أسهم العوض التي ستصدرها مجموعة الطيار بسعر 83.30 ريال للسهم.

وتأسست مجموعة الطيار ومقرها الرياض في 1980، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح إحدى أبرز الشركات السياحية في المنطقة. وجمعت الشركة 1.37 مليار ريال من طرح أولي في مايو/أيار 2012.