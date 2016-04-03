حقائق وأرقام عن نظام نقل الحقائب في مطار دبي الدولي

يشهد مطار دبي الدولي حركة طيران كثيفة، ومسافرين بأعداد كبيرة، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار خلال العام 2015، نحو 78 مليون مسافر، بمتوسط 216 ألف مسافر يومياً.

وتحت عنوان “مطار دبي الدولي: حقائق وأرقام عن نظام نقل الحقائب”، نشر موقع “أرقام” الاقتصادي تقريراً مطولاً قال فيه إن مطار دبي الدولي تعامل مع أكثر من 55 مليون حقيبة في العام 2015 بزيادة نسبتها 18 بالمئة عن 2014.

ولا يوجد رحلات داخلية في مطار دبي الدولي، فجميع الرحلات تطير محملة بحقائب متعددة غالبا مع المسافر الواحد.

وبحسب تقرير موقع “أرقام”، فإن أبرز الحقائق والأرقام عن نظام نقل الحقائب في مطار دبي الدولي هي:

– يبلغ طول أحزمة الحقائب المستخدمة في المطار 138 كيلومتراً، وهي مربوطة ضمن شبكة واحدة بين مختلف مباني المطار.

– السرعة القصوى للحقيبة على الحزام تصل إلى 7.5 أمتار في الثانية الواحدة.

– تصل سرعة نقل الحقيبة في الأماكن المتعرجة إلى متر واحد فقط في الثانية.

– نسبة الحقائب التي تتأخر أو لا يتم تحميلها إلى الطائرة المقصودة، واحدة من كل ألف حقيبة.

– يتعامل المطار في أوقات الذروة مع أكثر من 140 ألف حقيبة في اليوم الواحد.

– أول مطار دشن نظام نقل الأمتعة الأوتوماتيكي في المنطقة، ويعتبر أول مطار في العالم يشغل نظام التخزين الذكي غير المتحرك – عامودي التصميم – بطاقة تخزينية قدرها 15.8 ألف حقيبة في المبنى 3 ، لخدمة مسافري طيران الإمارات.

– أفضل مطارات العالم في مجال الحفاظ على الحقائب من الإصابة الجزئية أو التلف أو الفقدان.

– رحلات الترانزيت الكثيرة تتطلب من المطار العمل على سلاسة تدفق الحقائب وسلامتها وتحويلها إلى أكثر من 240 وجهة يخدمها في التوقيت المناسب.

– يتيح النظام الفرصة لاستخدام أحزمة بديلة لنقل الحقائب في حال حدوث عطل فني في احد أجزاء الأحزمة.

– تحتاج الحقيبة إلى 15 -25 دقيقة كمتوسط من لحظة تفريغها من الطائرة حتى لحظة وصولها إلى الحزام المستهدف في مباني المطار الثلاثة.

– تحتاج الحقيبة إلى نحو 40 دقيقة للوصول إلى حزام الاستلام، في حالة وقوف الطائرة بعيدا عن المبنى ونقل الحقائب بالعربات.

– يتم عرض موعد استلام أول وآخر حقيبة على الشاشة عند كل حزام بالإضافة إلى عرض الوقت المتوقع فيه وصول الحقيبة، مما يتيح للمسافر استخدام مرافق أخرى بالمطار كالسوق الحرة خلال ذلك الوقت.

– مركز عمليات للتحكم بالحقائب يعمل على مدار الساعة في مراقبة سير الحقائب على الأحزمة من خلال شاشات عرض ذكية، وتتبُع هذه الحقائب إلى وجهاتها بالإضافة إلى التدخل السريع في حال وجود أي خلل أو عطل فني.

– يصل عدد الحقائب المنقولة إلى ذروته ما بين الساعة 6 – 9 صباحاً ليبلغ أكثر من 30 ألف حقيبة.

– الزيادة السنوية المتوقعة في أعداد الحقائب التي ستمر عبر المطار تصل إلى 9 بالمئة.

– تم تخصيص مسارات محددة للحقائب الكبيرة التي يفوق وزنها 30 كيلو، وهي مؤهلة للتعامل مع حقيبة يصل وزنها إلى 50 كيلو.

– تتزايد أعداد الطائرات العملاقة من طراز إيرباص إيه 380 وبوينج 777 التي تقلّ ما بين 300 – 400 مسافر في الرحلة الواحدة، مما يزيد التحديات أمام نظام نقل الحقائب.

وتم نشر تقرير الموقع بالتزامن مع إعلان نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الهندسية في مطارات دبي عمر بن عدي بأن مطار دبي الدولي هو أول مطار دشن نظام نقل الأمتعة الأوتوماتيكي في المنطقة.