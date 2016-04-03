محرر في الموقع by محرر في الموقع

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مطار دبي ينفذ أكبر مشروع تعهيد وتوسعة في تاريخ صناعة الطيران

تنفيذ أكبر مشروع لنظام نقل الحقائب في مطار دبي الدولي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مطار دبي ينفذ أكبر مشروع تعهيد وتوسعة في تاريخ صناعة الطيران

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الهندسية في مطارات دبي عمر بن عدي أن مطار دبي الدولي هو أول مطار دشن نظام نقل الأمتعة الأوتوماتيكي في المنطقة.

 

ووفقاً لبيان تناقلته وسائل إعلام محلية، يعد مطار دبي الدولي أول مطار في العالم يشغل نظام التخزين الذكي غير المتحرك -عامودي التصميم – بطاقة تخزينية قدرها 15800 حقيبة في المبنى3، لخدمة المسافرين على طيران الإمارات، الراغبين بالاستفادة من فرصة انجاز إجراءاتهم وتسليم حقائبهم قبل موعد سفرهم الفعلي.

 

وقال “ابن عدي” إن مطارات دبي تسلمت خلال العام الفائت من مؤسسة مشاريع الطيران الهندسية، حزمة من مشاريع التوسعة لتطوير نظام نقل ومناولة الحقائب، مما ضاعف من طول أحزمة الحقائب المستخدمة في المطار إلى 138 كلم وربط أحزمة الحقائب بين مختلف مباني المطار ضمن شبكة واحدة. وأكد عمر بن عدي أن مطار دبي الدولي تعامل مع أكثر من 55 مليون حقيبة في العام 2015 بزيادة نسبتها  18 بالمئة عن 2014. 

 

وحول نظام نقل ومناولة حقائب المسافرين عبر مطار دبي الدولي قال عمر بن عدي “يمتاز النقل الجوي بمنافسة كبيرة بين مختلف الشركات للوصول لمختلف الوجهات حول العالم دون تأخير في زمن إقلاع الرحلة والتقليل من عدد الحقائب المفقودة التي لم يتم تحميلها إلى الطائرة، وتلعب خدمات نقل الأمتعة ضمن الوقت المحدد، دوراً رئيسياً في هذه المنافسة، مما يشكل أهمية بالغة لتحسين كل من تنافسية شركات الطيران العاملة والمطار معاً، وبالتالي ضمان ولاء المسافرين وتفضيلهم السفر عبر مطارنا الدولي وتعظيم دور دبي كمحور رئيسي في صناعة النقل الجوي العالمي”.

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