تقرير: قطار الرياض – أبوظبي ينتظر الموافقة عليه ليختصر مدة السفر إلى 6 ساعات

قال الخبير الدولي في إدارة السكك الحديدية بول مالكوم إندرسون إن قطار الرياض – أبوظبي ما زال ينتظر الموافقة عليه وأنه سيختصر المسافة بين العاصمتين السعودية والإماراتية إلى 6 ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن “إندرسون”، خلال مشاركته في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن مترو الرياض أبوظبي سيختصر الوقت بين البلدين إلى 6 ساعات فقط بعد الانتهاء منه.

وقال “إندرسون” إن قطار الرياض – أبوظبي في حال الموافقة عليه سيكون مقسماً على ثلاث فئات (أولى، ورجال أعمال، واقتصادية)، كما تتم حالياً دراسة إضافة عربات لنقل السيارات في المترو.

وأضاف أن “مترو الرياض قسم على أساس ثلاث فئات، وهي: أولى، وعائلات، وأفراد. كما سيكون انطلاق المترو من الساعة السادسة صباحاً وتوقفه الساعة 12 مساء، وسيضيف إلى المملكة دوراً سياحياً على المستويين المحلي والإقليمي”.

وقال إن “المحطات صممت كلها لتكون ذكية، وعلى نمط عالٍ من التقنية بحيث يتوفر بها إنترنت وتكييف وزجاج يمنع دخول الهواء الحار والبارد من الخارج، ويمنع دخول الغبار، وتعمل على أساس عامل جذب للشباب… سيكون لمترو الرياض ذراع للنقل وهي الباصات التي سيكون لها دور حيث تقع على 6700 محطة باصات لنقل الركاب إلى المترو”.

وأضاف أن “مترو جدة المخطط له أن يكون جاهزاً في 2033 سيكون كذلك بأطوال جبارة”، مشيدًا بتصميم مترو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.