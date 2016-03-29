مطار القاهرة يؤجل إقلاع طائرة تابعة لمصر الطيران إلى نيويورك

القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) – قالت مصادر أمنية إن مطار القاهرة أجل اليوم الثلاثاء إقلاع طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى نيويورك بسبب مخاوف أمنية متصلة بطائرة مصرية خطفت في وقت سابق وأجبرت على الهبوط في قبرص.

وخطفت طائرة مصرية اليوم بعد إقلاعها من مطار برج العرب في طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة إذ أجبرها شخص على التوجه إلى قبرص وهبطت في مطار لارناكا.

ولا يزال سبعة أشخاص على متنها بينهم ثلاثة ركاب.

وقالت مصادر في وزارة الطيران المدني إن إقلاع الطائرة المتجهة إلى نيويورك تأخر ثلاث ساعات بسبب الاشتباه براكب من المقرر أن يشارك في مؤتمر علمي مع راكب في الطائرة المخطوفة قيل بطريق الخطأ إنه الخاطف.

وقال مصدر إن الراكب كان مقررا أن يستقل الطائرة المخطوفة في الإسكندرية لكنه وصل إلى القاهرة بطريق البر. وأضاف أنه أعيد تفتيش الطائرة وفحص أمتعة الركاب ثم سمح لها بالإقلاع وعليها الراكب الذي اشتبه به.

وكشفت وزارة الخارجية القبرصية إن خاطف الطائرة الفعلي يدعى سيف الدين مصطفى وقالت محطتان إذاعيتان في قبرص إن الخاطف أسقط رسالة على مربض الطائرات يطالب فيها على ما يبدو بإطلاق سراح سجينات في مصر.