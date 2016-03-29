خطف طائرة ركاب مصرية وإجبارها على الهبوط في قبرص

القاهرة/أثينا 29 مارس آذار (وكالات) – قال مسؤول بوزارة الخارجية القبرصية اليوم الثلاثاء إن الشخص الذي خطف طائرة مصر للطيران أثناء رحلتها من الإسكندرية إلى القاهرة وأجبرها على الهبوط في قبرص لم يتقدم بطلبات بعد.

وأضاف الكسندروس زينون المسؤول بالوزارة الخارجية لقناة (إي تيليه) الفرنسية “المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأنه خاطف واحد فقط. هذا الشخص لم يتقدم بأي طلبات بعد.”

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية إن هناك ثمانية بريطانيين وعشرة أمريكيين بين ركاب الطائرة المخطوفة التابعة لشركة مصر للطيران والتي حولت مسارها إلى قبرص.

وقالت وسائل إعلام رسمية في قبرص إنه تم إطلاق سراح ما بين 30 و40 راكبا من الطائرة المصرية المخطوفة، فيما قالت مصر للطيران على تويتر إنه تم الإفراج عن جميع ركاب الطائرة المخطوفة عدا طاقم الطائرة و5 أجانب.

وذكر مسؤولون مصريون والإذاعة الرسمية في قبرص إن طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران كانت في رحلة داخلية خطفت اليوم الثلاثاء وهبطت في قبرص.

ويعتقد أن مسلحا واحدا كان في الطائرة التي تم تحويل مسارها إلى لارنكا.

وأكدت مصادر من وزارة الطيران المدني المصرية والشرطة أن شخصا واحدا خطف الطائرة التي كانت في طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة وحول مسارها إلى قبرص مضيفة أن الطائرة من طراز ايرباص 320.

وأفاد مراسل قناة “سكاي نيوز عربية” في القاهرة: “يعتقد أن مسلحا واحدا ادعى ارتداء حزام ناسف كان في الطائرة وتم تحويل مسار الطائرة إلى لارنكا”.

من جانبها، أعلنت شركة مصر للطيران رسميا خطف طائرتها على رحلة إم إس آر 181 من طراز إيرباص آيه 320.

وذكرت الشركة في بيان رسمي : “تعرضت طائرة مصر للطيران طراز إيرباص 320 رحلة رقم 181 وعلى متنها 81 راكب و المتجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة للاختطاف”، فيما ذكرت مصادر الإذاعة القبرصية أن على متن الطائرة 55 شخصاً إضافة إلى طاثمها المكون من 7 أفراد.

وأضاف البيان: “أبلغ قائدها الطيار عمر الجمل عن وجود تهديد من أحد الركاب بوجود حزام ناسف فى حوزته وأجبر قائدها على النزول فى مطار لارنكا بقبرص، وهبطت فعليا بالمطار وجارى التعامل مع الراكب من قبل السلطات القبرصية”.