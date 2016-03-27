سيارات بكاميرات جوالة لمراقبة الشوارع في قطر

بدأت إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية القطرية بتركيب كاميرات جوالة في عدد من السيارات، وهذه الكاميرات تنقل صورة متحركة لما يحدث فى الشارع أثناء سير الدورية إلى غرفة العمليات.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية فإن “سيارات الفزعة” وهي الأولى من نوعها في قطر تحمل كاميرات تتميز بأنه فى حال حدوث أي حادث بالشارع أثناء سير الدورية يكون الشخص المناوب فى غرفة العمليات فى صورة الحدث كاملة ومعرفة كل تفاصيله.

وقالت الصحيفة أنه وفي حال حدوث حريق، مثلاً، فإن الأفراد في الدورية لن يكونوا في حاجة لوصف حجم الحريق وما يحتاج إليه من سيارات دفاع مدني وإسعاف وغيرها، لأن فى أغلب الأحيان يكون ناقل المعلومة غير دقيق فى وصف الحادث.

وكذلك يمكن أن تستفيد سيارات الإسعاف من هذه الكاميرا، حيث يتم وضعها في السيارة بحيث تنقل الحدث كاملا ويكون التواصل مباشرة مع الطبيب المناوب فى غرفة الطوارئ ليعطي توجيهاته لطاقم الاسعاف للقيام باجراءات معينة لابقاء الحالة مستقرة حتى تصل الى المستشفى.