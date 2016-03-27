وزارة التجارة السعودية تُغلق وكالة سيارات في جدة لتجاهلها أكثر من 100 شكوى

أغلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية معرضاً لإحدى وكالات السيارات في جدة؛ ثاني أكبر مدن المملكة، بعد تجاهل الوكالة أكثر من 100 شكوى تقدم بها مواطنون للوزارة على مدى الأشهر الستة الماضية.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن الشركة ارتكبت أكثر من 100 مخالفة متنوعة تتعلق بتأخير الصيانة، وعدم توفر قطع الغيار لأكثر من 14 يوماً، وعدم توفير سيارة بديلة للعميل، وتجاهل طلبات الوزارة بمباشرة الشكاوى وإيجاد حلول عاجلة لها، وعدم التجاوب مع المحاضر والتحقيقات التي ترسلها الوزارة للوكالة بشأن هذه الشكاوى.

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصدر في المعرض قوله إن عدد الشكاوى كبير مقارنة بحجم المبيعات، وهو ما تسبب في تأخر مباشرة الشكاوى، مبيناً أن وصول الشكاوى للشركة المصنعة، قد يتسبب في سحب الوكالة، لأن تواريخ الشكاوى تعود لأكثر من 6 أشهر.

وتراقب وزارة التجارة والصناعة السعودية معارض السيارات في المملكة، وكانت الوزارة قد ألزمت، في وقت سابق، وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق. كما تقوم الوزارة بجولات مكثفة على المعارض والوكالات للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين.