البدء بتحليل بيانات التسجيل الصوتي في قمرة القيادة بطائرة “فلاي دبي”

نقلت صحيفة أماراتية إعلان الهيئة العامة للطيران المدني أن فريق التحقيق المشترك في حادثة طائرة فلاي دبي يقوم حالياً بمراجعة بيانات مسجلات الطيران وتحليلها.

ووفقاً لصحيفة “البيان” فإن فريقاً مشتركاً يضم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية وقطاع التحقيقات في الحوادث الجوية الإماراتي، ومجلس سلامة النقل الوطني الأميركي، وشركة بوينغ، عقد اجتماعاً بعد ظهر الأمس يتعلق بتحليل التسجيل الصوتي لقمرة القيادة، والبدء بإعداد نص مكتوب عن الصوت المسجل، بينما تم نقل حطام الطائرة كاملاً وحفظه في مكان آمن ، حيث يقوم المختصون.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، “إن تلاقح الأفكار بين الجهات ذات الصلة والتي تتمتع بخبرات عالية في هذا المجال من لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية التي تقود التحقيق، ومجلس سلامة النقل الوطني الأميركي، وشركة بوينغ، وفريق التحقيق لدولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يأتي بنتائج جيدة ومفيدة لسير التحقيق.”

كما ذكر المهندس إسماعيل الحوسني، المدير العام المساعد للتحقيق في الحوادث الجوية “أن فريقي التحقيق الروسي والإماراتي يعملون بتعاون تام ومستمر مع الجهات الأخرى من أجل استكمال التحقيق حيث ستلقى البيانات التي يتم جمعها عناية فائقة في تحليلها”.