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فلاي دبي : 20 ألف دولار لكل مسافر على متن الطائرة المنكوبة

أعلنت شركة  فلاي دبي أن بدات برنامجا لدفعات المشقة ، تقدم بموجبه 20 ألف دولار أميركي لكل مسافر من مسافري الطائرئة المنكوبة ، والتي تحطمت بالأمس في مطار رستوف جنوب روسيا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
فلاي دبي : 20 ألف دولار لكل مسافر على متن الطائرة المنكوبة

أعلنت شركة  فلاي دبي أن بدات برنامجا لدفعات المشقة ، تقدم بموجبه 20 ألف دولار أميركي لكل مسافر من مسافري الطائرئة المنكوبة ، والتي تحطمت بالأمس في مطار رستوف جنوب روسيا.

 

وقالت الشركة في أحدث بيان رسمي : ” في الوقت الراهن ينصب اهتمامنا على تحديد والتواصل مع العائلات التي فقدت أحبائها في حادث اليوم الأليم، وذلك لتقديم الدعم الفوري لهم، كما تقوم فلاي دبي بإعداد برنامجٍ لدفعات المشقة للعائلات بقيمة 20,000 دولار أمريكي لكل مسافر، وذلك بحسب شروط النقل الخاصة بالناقلة، وبهدف تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لعائلاتهم”.

 

وقالت شركة طيران فلاي دبي، السبت، إنها تحقق في “حادث” تعرضت له إحدى طائراتها خلال رحلة إلى جنوب روسيا والتي قالت قناة “العربية” السعودية إنها تحطمت وعلى متنها أكثر من 50 راكباً.

 

 

 

وقالت فلاي دبي، التي تتخذ من دبي مقراً لها، على صفحتها على فيسبوك “علمنا بوقوع حادث يتعلق برحلتنا إف زد 981 من دبي إلى روستوف أون دون. نتحرى عن تفاصيل أخرى وسننشر تحديثا فور توافر معلومات أخرى”.

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