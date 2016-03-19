تحطم طائرة لشركة فلاي دبي في روسيا ومصرع ركابها الـ 61

أعلن مسؤولون محليون روس تحطم طائرة ركاب عائدة لشركة فلاي دبي للطيران المنخفض التكلفة من طراز بوينغ 737 تقل 61 شخصاً لدى محاولتها الهبوط صباح اليوم السبت في مطار مدينة روستوف على نهر الدون جنوبي روسيا.

ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت مارينا كوستيوكوفا الناطقة باسم وزارة الطوارئ المحلية إن “الطائرة التي تقل 55 مسافراً وطاقماً من 45 أشخاص والقادمة من دبي تحطمت لدى محاولتها الهبوط في مطار روستوف على نهر الدون”.

وقالت “كوستيوكوفا” إن النيران اندلعت في الطائرة بعد تحطمها في الساعة الواحدة إلا عشر دقائق بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وإن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤول محلي بأن كل ركاب الطائرة البالغ عددهم 61 قتلوا في الحادث، فيما قال حاكم روستوف على الدون إن معظم الركاب كانوا من الروس.

وأعلنت وزارة الطوارئ في روستوف على الدون أنه من المحتمل أن يكون ثلاثة أجانب من غير الروس على متن الطائرة المنكوبة.

وقالت تقارير أخرى إن مدى الرؤية كان سيئاً، وإن الرياح كانت قوية ساعة وقوع الحادث.

وذكرت قناة “لايفتشانل” الروسية الإخبارية إن الطائرة ارتطمت بالأرض على مسافة بضعة مئات من الأمتار من مدرج المطار عندما كانت تحاول الهبوط للمرة الثانية في ظروف جوية سيئة.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن المطر كان ينهمر بشدة وقت وقوع الحادث، وإن وزارة الطوارئ كانت قد أصدرت تحذيراً بهبوب رياح قوية.

وقالت الشركة المالكة للطائرة، ومقرها دبي، اليوم السبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إنها تحقق في “حادث” وقع لإحدى طائراتها المتوجهة إلى جنوب روسيا.

وأضافت “نحن على علم بالحادث المتعلق برحلتنا FZ981 والمتوجهة من دبي إلى روستوف، ونقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث وسننشر المعلومات حال ورودها”.

وشركة فلاي دبي شركة تتخصص بالرحلات زهيدة الثمن تأسست في العام 2009 وتسير رحلات إلى نحو 90 وجهة حول العالم.