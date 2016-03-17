منع كافة الشاحنات غير الملتزمة بالحواجز من دخول أو عبور الأراضي السعودية

قالت الجمارك السعودية إنه سيتم منع دخول الشاحنات والقاطرات والمقطورات القادمة أو العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية وكذلك المستوردة سواءً كانت جديدة أو مستعملة التي لا تتقيد بالمواصفات القياسية.

وقالت الجمارك إنه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فسوف يتم اعتباراً من تاريخ 1437/7/1هـ الموافق 2016/4/8م تطبيق القرار على الشاحنات التي لا تتقيد بالمواصفات القياسية في السعودية.

وقال عيسى العيسى المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية انه تم وضع آلية لتنظيم وتطبيق اللوائح الفنية السعودية الخاصة بالحواجز في الشاحنات والمقطورات طبقا للمواصفة رقم “2012:SASO GSO2112” –السيارات- حواجز الحماية الأمامية للشاحنات وطرق اختبارها ، وكذلك المواصفة رقم “2012:SASO GSO2113” –السيارات- حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات وطرق اختبارها والمواصفة رقم “2012:SASO GSO2114 ” السيارات- حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات وطرق اختبارها والصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .

وشدد المتحدث باسم الجمارك السعودية وفقاً لصحيفة “الرياض” على أهمية تطبيق اللوائح الفنية السعودية وسيتم منع عبور الشاحنات والمقطورات التي لا تتقيد بهذه اللوائح ، وذلك حماية للمركبات الصغيرة ومنع دخولها أسفل الشاحنات والمقطورات عند اصطدامها وللحد من الإصابات والأضرار التي تنتج عن ذلك.