بالفيديو والصور : أسباب انقلاب حافلة المعتمرين الفلسطينيين جنوبي الأردن

كشفت مصادر في إدارة السير التابعة للأمن العام الأردني السبب في انقلاب الحافلة التي كانت تقل معتمرين فلسطينيين في محافظة معان جنوبي الأردن.

وقال مصدر مسؤول في إدارة السير إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ تسبب بوقوع الحادث المؤسف مساء أمس الأربعاء، لحافلة المعتمرين الفلسطينيين في المدورة، والذي أدى إلى وفاة 16 شخصا، وإصابة 34 آخرين.

وأوضح المصدر، وفقاً لما نقلت عنه صحيفة “السبيل” الأردنية، أنه تم تشكيل لجنة من قبل إدارة السير برئاسة رئيس شعبة التحقيق المروري ونخبة من الضباط الخبراء في هذا المجال منذ الأمس للوقوف على اسباب الحادث.

وبحسب المصدر فإن الجهة الوحيدة المخولة بتحديد سبب الحادث، هي التحقيق المروري فقط.

ووقع حادث انقلاب حافلة تقل معتمرين فلسطينيين أثناء توجههم للأراضي السعودية لأداء العمرة على طريق الحدود البرية الأردنية السعودية في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وتالياً أسماء الأشخاص الذين كانت تقلهم الحافلة فيما لم يعرف بعد أسماء الأشخاص المتوفين من المصابين

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