كاميرات جديدة ورادارات ترصد مخالفات “الجوال والحزام” في شوارع قطر

أعلنت الإدارة العامة للمرور القطرية عن تشغيل عدد من الرادارات الجديدة تلتقط جميع المخالفات المرورية بما فيها عدم الالتزام بحزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة.

وكشف العميد محمد معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور عن وجود عدد من الرادارات الجديدة الثابتة والمتحركة تلتقط جميع المخالفات المرورية.

وقال العميد معرفية، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “الشرق” القطرية: “إن جناح إدارة الهندسة بالإدارة العامة للمرور عرض عددا من الرادارات والكاميرات والأجهزة الحديثة التي تلتقط عددا من المخالفات منها التجاوز من اليمين أو الوقوف في المواقف الطارئة أو مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرور وسط المربع الأصفر وعرقلة حركة السير في الإشارات المرورية”.

وأضاف على هامش افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد، أمس أن هذه الرادارات والأجهزة الحديثة تلتقط أيضا عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنها تلتقط جميع المخالفات في الجهاز الواحد.

وعن الرادارات المتحركة، أكد العميد معرفية أنه تم تحديث جميع الرادارات المتحركة بسيارات الدوريات والتي تستطيع التقاط جميع المخالفات بما فيها تجاوزات السرعة القانونية.

وحول الإشارات الذكية وتعطل فتحها بسبب عدم اقتراب السيارات من خط التوقف بالإشارات، أشار العميد معرفية إلى أنه تم حل هذا الأمر عبر غرفة التحكم في هيئة أشغال ومركز القيادة الوطني (NCC) حيث يتم فتح الإشارات الذكية المكدسة إذا لم تقترب السيارات من خط التوقف بها، كما تجري الإدارة العامة للمرور التوعية بمدارس السواقة الجديدة والمتخصصة حول هذا الأمر.