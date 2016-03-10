زيادة رسوم المواقف في دبي

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن ذلك جاء “بهدف تفعيل دور المواقف العامة للمركبات في دبي وتنظيم إنشاءها وإدارتها والإشراف عليها بما يحقق الغاية المرجوّة منها في دعم خطط الإمارة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي في التنقل من والى المناطق التي يشملها تعديل التعرفة بالإضافة إلى زيادة معدل الدوران الخاص بالموقف الواحد في المناطق التجارية التي تشهد مواقفها نسب إشغال عالية”.

وبموجب القرار، تقسم المواقف العامة في دبي إلى فئتين الأولى تشمل المواقف العامة التي شملها تعديل قيمة التعرفة ويقدر عدد هذه المواقف بنحو 30 ألف موقف تشكل قرابة 23 بالمئة من إجمالي المواقف الخاضعة للتعرفة في إمارة دبي البالغ عددها أكثر من 130 ألف موقف؛ حيث ستصبح التعرفة الجديدة للمواقف الجانبية درهمين في النصف ساعة و4 دراهم في الساعة الواحدة و8 دراهم للساعتين و12 درهماً لثلاث ساعات و16 درهماً لأربع ساعات.

وستكون تعرفة مواقف الساحات ثلاثة دراهم للساعة الواحدة، و6 دراهم للساعتين، و9 دراهم لثلاث ساعات، و12 درهماً لأربع ساعات، و15 درهماً لخمس ساعات، و20 درهماً لأربع وعشرين ساعة.

أما الفئة الثانية، فتشمل المواقف العامة التي تسري عليها التعرفة القديمة وتشكل هذه المواقف النسبة الأكبر من إجمالي المواقف الخاضعة للتعرفة في دبي وتقدر بنسبة 77 بالمئة، وتبلغ قيمة تعرفة المواقف الجانبية للساعة الواحدة درهمين والساعتين خمسة درهم وثلاث ساعات بثمانية دراهم وأربع ساعات بـ 11 درهم، فيما تبلغ تعرفة مواقف الساحات درهمين للساعة الواحدة وأربعة دراهم للساعتين وخمسة دراهم لثلاث ساعات وسبعة دراهم لأربع ساعات وعشرة دراهم لليوم الواحد.

وتضمّن القرار تحديد أوقات التعرفة بمدة 14 ساعة؛ تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، ماعدا أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد خلال تلك الفترة واستجابة لمتطلبات السوق المحلي الذي يشهد كثافة مستمرة في الحركة المرورية التي لا تنقطع حتى ساعات متأخرة من الليل ورغبة المتعاملين في تنظيم المواقف العامة خلال تلك الفترة كما تم تعديل قيمة التعرفة في مباني المواقف متعددة الطوابق لتصبح 5 دراهم في الساعة وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد في مباني المواقف متعددة الطوابق.

كما شمل القرار تعديل تعرفة الاشتراك في المواقف العامة (البطاقات الموسمية)؛ حيث تصبح تعرفة الاشتراك في المواقف الجانبية 1400 درهم لكل ثلاثة أشهر، و2500 درهم لكل ستة أشهر، و4500 درهم لكل سنة، فيما تبلغ تعرفة الاشتراك في مواقف الساحات 700 درهم لكل ثلاثة أشهر و1300 درهم لكل ستة أشهر و2400 لكل سنة، وتبلغ تعرفة الاشتراك في مواقف المباني متعددة الطوابق ألفي درهم لكل ثلاثة أشهر و4 آلاف درهم لكل ستة أشهر، و8 آلاف درهم لكل سنة، وتبلغ تعرفة اشتراك الطلبة 300 درهم لكل ثلاثة أشهر.

ونقلت “وام” عن مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي تأكيده أن قرار تعديل تعرفة المواقف في إمارة دبي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنظيم عملية المواقف ووضع حلول لمشكلة الطلب المتزايد على المواقف الشاغرة في المناطق المزدحمة في دبي وتحفيز الأفراد على استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام المركبات الخاصة .

وقال “الطاير” إن القرار سيحل مشكلة ندرة مواقف السيارات الشاغرة في المناطق المزدحمة وسيضمن عدم إشغال المواقف طوال الوقت دون داع أو مبرر وذلك لإتاحة المواقف ذاتها لأكبر عدد من مستخدميها خاصة في أوقات الظهيرة لاسيما عند زيارة الأسواق والمراكز التجارية والبنوك.

وأضاف “توفر هيئة الطرق والمواصلات 9 باقات وخدمات مختلفة ومتنوعة من المواقف المجانية للمواطنين والمقيمين من مختلف شرائح المجتمع تشمل تصريح المواقف المدفوعة للمواطنين /بطاقات L/ التي تتيح الحصول على تصريح لاستخدام المواقف المدفوعة في المناطق الخاضعة للتعرفة وبإمكان المواطنين فقط استخدام هذه الخدمة ويتم إصدار البطاقة مجاناً وتصريح استخدام المواقف المدفوعة للفلل /V/ والذي يتيح الحصول على موقف واحد فقط لزوار الفيلا وبإمكان المواطنين فقط استخدام هذه الخدمة ويتم إصداره مجاناً وكذلك تصريح المناطق السكنية /R/ فإنه يمنح سكان المنطقة /المواطنين والمقيمين/ لإيقاف مركباتهم مجانا طوال الليل وتهدف المبادرة إلى تخصيص مواقف لسكان المنطقة فقط (حالياً الخدمة متوفرة في منطقة المنخول) إضافة إلى تصريح المواقف (لكبار السن)، فإنه يتيح لمواطني الدولة الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة طلب إصدار تصريح استخدام المواقف العامة غير المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (مجاناً)”.

وبحسب “الطاير”، تتضمن الباقة كذلك تصريح المواقف لذوي الإعاقة /دائم/ حيث يوفر هذا التصريح (مجاناً) استخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة وهو تصريح يستخدمه الشخص من ذوي الإعاقات الدائمة لتسهيل حركة التنقل أما تصريح المواقف لذوي الإعاقة (مؤقت) فانه يُوفر /مجاناً/ استخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة ويستخدمه الشخص من ذوي الإعاقات المؤقتة لتسهيل حركة التنقل وتقدم الهيئة كذلك تصاريح مركبات مراكز وتأهيل ذوي الإعاقة فانه يصرف مجاناً لمركبات مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما توفر الهيئة تصاريح السياح وزائري الإمارة من ذوي الإعاقة (مجاناً)؛ حيث يتم استخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة وهو تصريح يستخدمه السياح وزائرو الإمارة من ذوي الإعاقات لتسهيل حركة التنقل وبشكل مؤقت وتوفر أيضاً تصاريح الأمراض المزمنة (مجاناً) استخدام المواقف المخصصة في حرم المستشفيات ويمنح التصريح لمدة سنة ووفق قرار اللجنة الطبية.

ويُلغى بموجب هذا القرار النظام رقم 1 لسنة 2008 بشأن استخدام المواقف الخاصة في دبي والأمر المحلي رقم/92/ لسنة 1995 بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة في الإمارة وتعديلاته والأمر المحلي رقم/7/ لسنة 2000 بشأن تنظيم أحكام الاشتراك والحجز في المواقف العامة وتعديلاته كما يُلغى الأمر المحلي رقم 9 لسنة 2000 بشأن حظر عرض السيارات لأغراض البيع أو التأجير في المواقف العامة وتعديلاته والأمر المحلي رقم 3 لسنة 2004 بشأن استغلال الأراضي الخاصة كمواقف للمركبات في دبي.

ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.