by محرر في الموقع

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معرض أبوظبي للطيران 2016 يعلن عودة استقبال زواره من جديد

معرض أبوظبي للطيران 2016 يعلن عودة استقبال زواره من جديد
 

by محرر في الموقع
معرض أبوظبي للطيران 2016 يعلن عودة استقبال زواره من جديد

أعلن معرض أبوظبي للطيران أنه سيعيد فتح أبوابه اليوم الخميس بعد إغلاقها أمس الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

 

وقال معرض أبوظبي للطيران في بيان لأريبيان بزنس “سيتم إعادة افتتاح معرض أبوظبي للطيران ٢٠١٦ في معرض البطين للطيران الخاص اليوم الخميس ١٠ مارس في الساعة العشرة صباحاً”.

 

ويوم الثلاثاء الماضي، فتح معرض أبوظبي للطيران 2016 في نسخته الرابعة بمطار البطين للطيران الخاص أبوابه وكان من المقرر أن يكون اليوم الخميس أخر أيامه.

 

وشهدت دولة الإمارات،  صباح أمس الأربعاء، هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

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